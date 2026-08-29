日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』が、29日18:30～30日20:54に放送される。今年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。詳細タイムテーブルは以下の通り。

※放送時間は変更の可能性あり。地域により放送時間・内容が異なる場合あり。

8月29日(土)

18:30 みんなで踊ろう! オープニングパフォーマンス!

番組の幕開けを飾るオープニングパフォーマンス。

19:10ごろ 車いすの少女と内村ファミリー 仕掛け満載! 48人タットダンス

総合司会の内村光良が、車いすの少女らと総勢48人で「タットダンス」を生披露。腕や指の関節を直角に曲げ、全身のシルエットで見せる高難度のパフォーマンスに挑む。

19:40ごろ イッテQ! 女芸人 24時間一芸生合宿スタート!

『世界の果てまでイッテQ!』の女芸人たちによる24時間の一芸生合宿がスタートする。

19:55ごろ 箱根駅伝! 原監督夫妻と300人の子どもたち 大泉洋に激白! 私が初めて涙した日

大泉洋が、青山学院大学陸上競技部・原晋監督と妻・美穂さんに取材。原夫妻が育ててきた部員たちを“子どもたち”と捉え、23年にわたる“家族”の歴史と絆に迫る。

20:15ごろ 家族に内緒! いきなり隣の晩ごはん

「家族と迎える○○記念日」「帰省した家族が○年ぶりに集まる」など、公募で選ばれた家族の特別な食事に番組出演者が突然訪問。一緒に思い出の時間を過ごす。

20:45ごろ 星野真里が走る!「できた! を増やす子ども募金マラソン」スタート!

今年のチャリティーランナーは星野真里。娘のふうかちゃんは、筋肉の難病・先天性ミオパチーを抱え、電動車いすや人工呼吸器を使って生活している。

「すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしい」という思いを胸に、子どもたちの「できた!」が増える未来のために走る。

20:55ごろ 石原4兄弟がゆかりの地を巡る旅「石原家はなぜバラバラにならなかった?」

石原慎太郎さんを父に持つ石原4兄弟が、石原家の思い出の地を巡る弾丸ツアーへ。石原流の子育てから両親の介護まで、家族の歴史を4人で振り返り、家族のつながりを守ってきた秘密に迫る。

21:40ごろ ドラマドキュメント 声を失って10年 つんく♂が今伝えたい“幸せ”とは

2014年、45歳の時に喉頭がんを患ったつんく♂。生きるために「声帯全摘出」を選び、アーティストとしての“声”を失った一方で、手放すことのできなかった「家族」への思いを描く。

21:50ごろ スペシャルドラマ つんく♂と家族の復活劇!『幸せはある』

喉頭がんで声を失ったつんく♂と、彼を支えた家族の実話をもとにした物語を、妻・加奈子さんの目線から描く。

つんく♂役を高橋光臣、妻役を北川景子が演じるほか、田中樹がつんく♂と親しいエンジニア役、武田真一が声帯摘出を担当する医師役で出演。モーニング娘。'26が、12年前のモーニング娘。'14を演じる。

23:40ごろ 内村光良＆有吉弘行 日テレファミリー歌合戦

日本テレビの人気番組が集結し、内村光良率いる「花組」と、有吉弘行率いる「星組」に分かれて番組対抗の歌合戦を展開。「番組ファミリーと届けたい歌」を生歌唱する。

26:00ごろ Golden SixTONES 家族対抗SP

今年のテーマ「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」にちなみ、家族や親族でペアを組んだゲストが登場。ゲストペアにSixTONESのメンバー1人が加わってチームを結成し、対抗戦に挑む。

27:30ごろ ヒューマングルメンタリー オモウマい店「能登のずっと明るい寿司親子2026年春」編

能登半島地震で大きな被害を受け、休業を余儀なくされた石川県能登町・宇出津の寿司店「津久司」。明るい店主・坂さんと息子・葵くんが、今年4月に店を再オープンさせるまでの日々に密着する。