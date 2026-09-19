「朝起きたらまず不倫ものを見て目を覚ます」――きょう19日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)では、「不倫コンテンツ」を深掘り。天羽希純、薄幸、ケンドーコバヤシ、野々村友紀子が、それぞれの“不倫・浮気観”を語る。

天羽希純「朝起きたらまず不倫ものを見て目を覚ます」

薄幸は「ラーメンと人間関係はドロドロしてるほど大好き」といい、不倫漫画『メイク・ハニー・トラップ』の原作を担当するほどの“不倫コンテンツ好き”。一方、天羽も「朝起きたらまず不倫ものを見て目を覚ます」といい、電子漫画の本棚はほとんどが不倫ものだという。

番組では、「時代とともに変わる! 不倫コンテンツの歴史」「ついつい見てしまう! スカッと系不倫コンテンツの秘密」「不倫・浮気はどこからアウト? 禁断の座談会」という3つの観点から、その魅力を掘り下げる。

『金曜日の妻たちへ』『失楽園』から現代の復讐劇まで

まず振り返るのは、昭和から令和まで数々のヒット作を生んできた“不倫もの”の歴史。

不倫を「よろめき」と呼ぶきっかけになったという、映画化・ドラマ化された『美徳のよろめき』が紹介されると、佐久間大介は「逆に今、はやりそうなワードじゃないですか?」と反応する。

その後、不倫を描いた作品はテレビドラマでも大きな注目を集め、『金曜日の妻たちへ』は社会現象に。放送中、夢中になった主婦が電話に出ないと言われるほどの人気を博し、「金妻シンドローム」という言葉も生まれたという。

さらに薄幸が映画版『失楽園』について「スケベしながら死ぬんですよ」と説明すると、ケンコバは「最高の死にざまやん、それ」と反応。佐久間も「え～!」と驚く。

番組では、かつて“不倫する側の恋”が中心だった作品が、時代とともに“不倫された側”から描く復讐劇へと変化していった流れにも注目。佐久間、野々村、ケンコバをモデルにしたオリジナルの“妄想漫画”を通して、現代の人気作との違いを解説する。

薄幸「スケベ1回目までは許す」天羽希純は「異性を見ることさえ嫌」

最後には、薄幸の提案で「不倫浮気どこまでなら許すのか座談会」を開催。それぞれが考える“不倫・浮気の境界線”を語り合う。

薄幸は「私もスケベ1回目までは許すんですけど」と自身の基準を明かす一方、天羽は「異性を見ることさえ嫌だ」という厳しい恋愛観を披露。

野々村も「浮気も許せないし不倫も許せないよ」とキッパリ語るなど、それぞれの意外な恋愛観が明らかになっていく。

佐久間とケンコバは、どのような“不倫・浮気の境界線”を示すのか。放送後には、TVerで地上波未公開シーンを含む特別版も配信される。

【編集部MEMO】

佐久間大介は、1992年7月5日生まれ、東京都出身。Snow Manのメンバーとして2020年にCDデビュー。グループ活動に加え、アニメ・声優分野にも活動の幅を広げ、『キミとアイドルプリキュア♪』『ハイスクール!奇面組』『キルアオ』などに声優として出演している。

(C)日テレ