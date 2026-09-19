地震で被災した犬たちを、新たな家族との出会いへ送り出す――きょう19日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『嗚呼!!みんなの動物園 2時間スペシャル』(19:00～)では、相葉雅紀の保護犬トリミングにSnow Manの渡辺翔太が再登場。2人が力を合わせ、熊本地震で被災した5匹と向き合う。

熊本地震で被災した5匹を新天地へ

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を8年前からボランティアでトリミングしてきた相葉。今回、その保護犬トリミングに渡辺が再び参加する。

2人が洗うのは、今年7月、最大震度7を観測した熊本地震によって被災した犬たち。熊本県では今後、地震の影響で家族と離れ離れになった犬や迷子になった犬が動物愛護センターに収容されることが見込まれ、センターの空き部屋を増やすため、現在収容されている犬を愛護団体に託す取り組みが進められている。

今回も地元の愛護団体が5匹を引き出し、宮崎県と長崎県の愛護団体へつなぐことに。そこで相葉は渡辺の力を借り、新天地へ移動する前に5匹をきれいにする。

トリミングは、宮崎県と長崎県の愛護団体が迎えに来る福岡県の専門学校を借りて行われる。

渡辺翔太、前回の経験生かし率先してブラッシング

保護犬トリミングへの参加は今回が2度目となる渡辺。前回、相葉から教わった知識を生かし、率先して犬のブラッシングを進めていく。

しかし、地震の影響からか、途中で急に鳴き出す犬も。相葉と渡辺は被災した犬を気遣いながら、楽しい雰囲気を作ってトリミングを続ける。

作業中には共通の友人について語るほか、渡辺が「なぜアイドルになったのか」に答える場面も。

大先輩の相葉を心から慕う渡辺と、そんな渡辺を愛らしく感じながら笑顔で接する相葉。息の合ったコンビネーションを発揮し、被災した犬たちのために奮闘する。

【編集部MEMO】

渡辺翔太は、1992年11月5日生まれ、東京都出身。Snow Manのメンバーとして2020年にCDデビュー。俳優としてドラマや映画、舞台に出演するほか、2026年には日本テレビ系音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』でMCを担当するなど活動の幅を広げている。

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