母と息子が歩んできた道のりが詰まった一皿のハンバーグ――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「母と息子のやさしいごはん3～僕と母さんとハンバーグ～前編」を、20日に放送する。

練馬区にある「酒処 大(たい)」は、調理担当の息子・大貴さん(33)と接客担当の母・貴美子さん(69)が二人三脚で営む店。名物は自家製デミグラスソースをかけたハンバーグで、その味を求め、連日多くの客が訪れる。

幼い頃から成績優秀だった大貴さんは、中学生の時、不登校に。発達障害の診断を受け、引きこもる日々を送っていた。そんな息子を変えたのは、初めて作った料理を母が「おいしい」と喜んでくれたこと。料理人を目指し始めた息子のため、母は2020年1月、本郷に食堂を開いた。

看板メニューは、母を笑顔にしたハンバーグ。しかし、開店直後からのコロナ禍で、わずか2年で閉店を余儀なくされる。

諦めきれない息子のため、母は護国寺で2店舗目を開店。ハンバーグが評判を呼び、行列のできる店になったが、突然、天井や配管から水漏れが発生。またも店を畳むことになった。

2度の閉店を経ても、大貴さんは料理を諦めなかった。さらに食材にこだわり、一品料理と全国の地酒を楽しめる店として、母と3店舗目を開いたのだ。

ところが、今度は貴美子さんの目に異変が起こり療養が必要に。大貴さんは母の代わりを探し回り、友人のユウキさん(42)を店の手伝いに迎えたのだが…。

「ずっとそばで支えてきた息子を置いて店を離れていいのだろうか…」息子を支え続けてきた母は、大きな決断を迫られる。

ナレーションは、永作博美が担当する。

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