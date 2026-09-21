21日に生放送されたフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:47～)で、ACEesの那須雄登が「牛肉ぴったんこチャレンジ」に挑戦。しかし、はかりのトラブルによって放送時間内に結果が出せないハプニングが発生した。

約2kgの牛肉の塊から、300gを目指して切り出す『ぽかぽか』の名物企画。エンディングで、那須が切り分けた牛肉をはかりに載せ、結果を確認しようとしたものの、はかりの数値が表示されない事態に。MCのハライチ・澤部佑は「なんだこれ!」と困惑し、放送終了が迫る中で「時間がないー!」と絶叫した。

神田愛花は「スタッフー!」と助けを求め、ハライチ・岩井勇気が「うわ最悪ー!」と声を上げるなど、スタジオは混乱。最後まで結果は表示されず、澤部が「すいませんでしたー!」と叫ぶ中、そのまま番組は終了した。

本番終了後、月曜進行担当の松崎涼佳アナはX(Twitter)で「番組史上初のハプニング…! その後ちゃんと収録はしているので、どこかで出るはず! です!」と投稿し、番組Xでは「本日の放送でACEesの那須雄登さんが挑戦した『牛肉ぴったんこチャレンジ』の模様は明日の放送でお届け致します」と予告した。