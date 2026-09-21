「GACKTが望むなら、10秒くらいなら出演してもいいかな。。笑」――28日に放送されるフジテレビ系ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』(毎週月曜21:00～)の最終話に、YOSHIKIが本人役で出演。GACKTとのドラマ初共演が実現する。

本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人(GACKT)が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。

浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持ち、依頼人である弱者を救うため、自らの建築事務所チームを巧みに動かして緻密な罠で敵を追い詰めていく。

SNSでの「10秒くらいなら出演してもいいかな。。笑」が現実に

今回の共演のきっかけとなったのは、SNS上での2人のやり取りだった。

本作の情報解禁時、GACKTが自身の公式X(Twitter)に投稿すると、YOSHIKIが反応。これにGACKTが「YOSHIKI出る?」と問いかけると、YOSHIKIは「GACKTが望むなら、10秒くらいなら出演してもいいかな。。笑」と返していた。

このやり取りをきっかけに、今回のドラマ初共演が実現。YOSHIKIは本人役として『ブラックトリック』の世界に登場し、GACKT演じる浦真鷲と共演する。

YOSHIKIがフジテレビ系月9ドラマに出演するのは、『バスストップ』(2000年)以来、約26年ぶり。浦真鷲とどのような形で出会い、どんなやり取りを繰り広げるのか。

【編集部MEMO】

YOSHIKIは、X JAPANのリーダーとして活動するほか、ドラマー、ピアニスト、音楽プロデューサー、ファッションデザイナー、映画監督など幅広い分野で活躍。2023年には米ロサンゼルスのTCLチャイニーズ・シアターに日本人として初めて手形・足形を刻印し、25年には米TIME誌「世界で最も影響力のある100人(TIME100)」に日本人アーティストとして初選出された。

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