「見たことない織田さんが見られてワクワクしています」――きょう21日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『ネプリーグ』(毎週月曜19:00～)の2時間スペシャルに、織田裕二が出演。常識クイズでまさかの連続ミスを重ね、追い込まれた末にセットから姿を消す事態となる。

織田裕二

「踊るレジェンドチーム」と「踊るニュージェネチーム」が常識クイズで対決

今回は、公開中の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』のキャストが世代に分かれて激突。「踊るレジェンドチーム」と「踊るニュージェネチーム」が常識クイズで対決する。

「踊るレジェンドチーム」には、名倉潤、原田泰造(ともにネプチューン)に加え、織田、真矢ミキ、寺島進、甲本雅裕が参戦。織田、真矢、寺島は『ネプリーグ』初登場となる。

一方の「踊るニュージェネチーム」は、堀内健(ネプチューン)、林修に加え、白洲迅、増田貴久(NEWS)、玉井詩織(ももいろクローバーZ)、齊藤なぎさが参加する。

オープニングでは、『踊る大捜査線』のキャスト陣がそろったことに原田が大興奮。「すごいよ! うれしいよ! 踊るレジェンドが『ネプリーグ』にキターッ!」と、織田のおなじみのセリフをオマージュして盛り上がる。

さらに堀内から織田に「今日はレインボーブリッジ渡ってきたんですか?」とムチャブリが飛ぶなど、和やかにスタートする。

しかし、1stステージ「プライスフィーバー」で、世の中のモノやサービスの金額を当てる常識クイズが始まると状況が一変。織田がまさかの連続ミスを重ねてしまう。

追い込まれた織田は、スタジオセットから姿を消し、まさかの“失踪”。「消えたぞ!」とスタジオ中が騒然となる。

白洲迅「見たことない織田さんが見られてワクワク」

そんな織田の姿に、敵チームの白洲は「織田さんは、普段撮影現場ではすごい博識で、いろいろなお話をしてくださるんですけど…今日は見たことない織田さんが見られてワクワクしています」と楽しそうにツッコミ。スタジオは爆笑に包まれる。

一方、「踊るニュージェネチーム」も順調とはいかず、増田と白洲が冒頭から絶不調。「やばい! やばい!」と大汗をかく展開となる。

1stステージ終了後、織田は「微妙な気持ちです…」と素の表情で本音を吐露する。

『踊る』キャストが全5ステージで激突

両チームが挑むのは、「プライスフィーバー」「お呼び出しリーグ」「ファイブリーグ」「私はロボットではありませんクルーズ」「ハイパーボンバー」の全5ステージ。

『踊る大捜査線』を長年支えてきたレジェンド陣が貫禄を見せるのか、それとも新世代のキャストが下克上を果たすのか。最終ステージ進出を懸けて激突する。

【編集部MEMO】

織田裕二は、1967年12月13日生まれ、神奈川県出身。1987年に映画『湘南爆走族』でデビュー。ドラマ『東京ラブストーリー』『振り返れば奴がいる』『踊る大捜査線』シリーズ、映画『ホワイトアウト』『県庁の星』などに出演。俳優のほか、歌手やキャスターとしても活動している。

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