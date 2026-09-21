俳優の沢村一樹が、10月12日にスタートするフジテレビ系ドラマ『救命病棟24時』(毎週月曜21:00～ ※初回15分拡大)に出演することが21日、発表された。10月16日スタートのテレビ東京系ドラマ『ボーダーズ 警視庁特殊事件対策班』(毎週金曜21:00～)で主演を務め、同クールで掛け持ちすることになる。

沢村一樹

沢村一樹、27年前と同じ役で院長に

『救命病棟24時』は、救命救急の現場で命に向き合う医師や看護師たちの姿を描く医療ドラマ。1999年に誕生し、第6シリーズとなる今作で、現代を舞台にしたフジテレビ制作の連続ドラマにおけるシリーズ最多記録を更新する。2013年の第5シリーズ以来13年ぶりの復活となり、孤高の天才救命医・進藤一生を演じる江口洋介と、救命医・小島楓を演じる松嶋菜々子が16年ぶりに再集結する。

沢村が演じるのは、都立第三病院の院長・落合雅人。1999年放送の第1シリーズ以来、27年ぶりのレギュラー復帰となる。

第1シリーズでは同病院の救命救急センターに勤め、自身も進藤に命を救われた落合。それから27年がたち、今作では病院の経営を任される院長となっている。

院長としての責務と採算性の狭間で葛藤しながら、病院のために時には現場から冷たいと思われるような現実主義的な決断を下すことも。救急医療体制の改善と後進育成のため、他病院で労働環境改革を成功させた小島を呼び戻す。

沢村は「僕にとって、医師を演じる際の原点がこの作品です。27年前と同じ役で懐かしいメンバーとの共演に、うれしさと感謝でいっぱいです」とコメント。

久々の『救命』の現場では、江口、松嶋と「お互い変わらないね～という話と、お互い歳とったね～という話で盛り上がりました」といい、「元チャラ男の落合が経営者としてどういう顔を見せるのか…。敵か味方か? お楽しみに!」と呼びかけている。

八嶋智人も27年ぶりレギュラー復帰

また、『救命病棟24時』には八嶋智人も、第1シリーズ以来27年ぶりにレギュラー復帰。八嶋演じる辻智宏は、当時の研修医から都立第三病院救命救急センター長となり、病院側から求められる「働き方改革」やコストカットと、現場から訴えられる人員増強や待遇改善との間で板挟みになる。

八嶋は、17年ぶりのシリーズ出演、27年ぶりのレギュラー参加について「役としても役者としても人としても成長していないとこりゃマズいぞと思いました」とコメント。「わたくしの十八番、ザ中間管理職!」と、右往左往する辻の姿をアピールしている。