2026年8月28日から9月10日までの2週間限定で、『王様戦隊キングオージャー フィルム・コンサート in シネマ』が全国17箇所、20劇場で上映されている。

本作は2025年5月に「府中の森芸術劇場」にて開催された『王様戦隊キングオージャー フィルム・コンサート』の＜DAY1＞(5月29日)収録映像(フィルム・コンサート＆ゲストトーク)をベースに、＜DAY2＞(5月30日)のゲストトークを追加した特別仕様の映画となる。

見どころを邪悪の特撮ライターが全力紹介!

宇宙規模の壮大なスケールで描かれる特撮ファンタジーアクション作品『王様戦隊キングオージャー』(2023～2024年放送)の独自の世界観や斬新なビジュアルと、フルオーケストラ(作・編曲：坂部剛／演奏：グランドフィルハーモニック東京／指揮：松元宏康)による生演奏が繊細かつダイナミックに融合した、伝説的なフィルム・コンサートが「映像作品」となってよみがえった。

50年間、49作続いた「スーパー戦隊シリーズ」の中で、映像作品に合わせてオーケストラ生演奏を行う「フィルム・コンサート」が開催されたのは『王様戦隊キングオージャー』が「初」だという。宇宙の片隅の惑星「チキュー」の各王国(守護神が宿る最強国シュゴッダム、テクノロジーの国ンコソパ、芸術と医療の国イシャバーナ、農業の国トウフ、氷雪の国ゴッカン)の特色、そして国を治める若き王たちの魅力的なキャラクター造型に「音楽」が果たした役割はあまりにも大きい。

「inシネマ」独自の見どころとしては、ステージ中央のスクリーン映像や、オーケストラメンバーによる魂のこもった演奏の様子が、さまざまなカメラ位置、アングルから観られることなどが挙げられる。客席後方からステージ全体を「引き」で捉えた画面のほか、本編映像がフルサイズで映し出される画面、指揮者・奏者の熱い息吹が感じられるオーケストラにクローズアップした画面……。最高の音響と最高の画面効果が、観る者を『王様戦隊キングオージャー』の世界にいざなってくれるだろう。

コンサートの合間に入る、キャストトークの模様も本作の重要ポイントといえる。コンサート・ナビゲーターの村上愛花(カマキリオージャー/ヒメノ・ラン役)が呼び込むゲストは、＜DAY1＞では酒井大成(クワガタオージャー/ギラ・ハスティー役)、渡辺碧斗(トンボオージャー/ヤンマ・ガスト役)、＜DAY2＞では平川結月(パピヨンオージャー/リタ・カニスカ役)、池田匡志(スパイダークモノス/ジェラミー・ブラシエリ役)が登場。テレビ本編の撮影から「ファイナルライブツアー」まで、約1年半も共に苦労を分かち合ってきた「仲間」同士なだけに、フォーマルなコンサートの空気を大事にしながらも、ややくだけた感じで繰り広げるトークは絶品の面白さ。映像でのシリアスな役柄と、素のキャスト陣とのギャップの楽しさも存分に味わうことができる。

圧巻は、TTFC(東映特撮ファンクラブ)にて配信された、「最終三話TTFC特別バージョン(監督：上堀内佳寿也)フィルム・コンサート」がフル収録された後半パートである。とてつもない強さを誇る宇蟲王ダグデドの理不尽な暴力によってチキュー滅亡の危機が迫る中、民を思う6人の王、そして王を思う民たち、さらには死の国から蘇った者たちが力を合わせ、最後の大決戦に挑む……。このような『王様戦隊キングオージャー』のクライマックスを飾るにふさわしい壮大なストーリーがスクリーンに映し出され、キャラクターの感情表現に合わせて巧みに緩急がつけられたオーケストラ演奏が、観る者の感情を大きく揺さぶってくれる。

チキューを守る王たちも侵略してくる邪悪な敵も、すでに心身ともに消耗し、残る気力をふりしぼって「絶叫」しながら戦っている。本作を鑑賞していると、客席に座っている自分もまるでギラたちを応援し、悪に向かっていくチキューの民になったような錯覚に陥ってしまうかもしれない。そして、時間をかけてたっぷりと描かれる愉快なエピローグ、エンディングまで観終わったときには、誰もが気分爽快、幸せな気持ちになることだろう。

『王様戦隊キングオージャー フィルム・コンサート in シネマ』は、スーパー戦隊を愛する熱心なファンだけでなく、心を湧き上がらせる映像体験、音楽体験を求めるあらゆる方々におすすめできる映画である。上映期間内に、ぜひ全国各劇場に足を運んでもらいたい。

『王様戦隊キングオージャー フィルム・コンサート in シネマ』は、全国劇場にて2026年8月28日～9月10日まで、2週間限定上映される。

上映劇場『王様戦隊キングオージャー フィルム・コンサート in シネマ』

(北海道)札幌フロンティアシネマ

(宮城県)ＭＯＶＩＸ仙台

(栃木県)ＭＯＶＩＸ宇都宮、

(東京都)新宿バルト9、Ｔ･ジョイ ＳＥＩＢＵ 大泉

(神奈川県)横浜ブルク13

(千葉県)Ｔ･ジョイ蘇我

(埼玉県)Ｔ･ジョイ エミテラス所沢

(新潟県)Ｔ･ジョイ新潟万代

(静岡県)ＭＯＶＩＸ清水

(愛知県)ミッドランドスクエアシネマ、ＭＯＶＩＸ三好

(京都府)Ｔ･ジョイ京都

(大阪府)Ｔ･ジョイ梅田、なんばパークスシネマ

(兵庫県)OSシネマズ神戸ハーバーランド

(広島県)広島バルト11

(福岡県)Ｔ･ジョイ博多

(大分県)Ｔ･ジョイ パークプレイス大分

(鹿児島県)鹿児島ミッテ10

※劇場情報、上映劇場一覧は公式HP等を確認のこと

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