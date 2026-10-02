日本テレビ系「金曜ロードショー」は10月30日、映画『ゴジラ-1.0』(2023年)を本編ノーカットで放送する。放送時間は21時から23時34分までで、通常より放送枠を40分拡大する。

『ゴジラ-1.0』は、日本製作の実写版ゴジラとして30作目、ゴジラ70周年記念作品として製作された映画。山崎貴監督が監督・脚本・VFXを担当し、興行収入は76.5億円を記録した。

第96回アカデミー賞では、邦画・アジア映画として初となる視覚効果賞を受賞。全米における実写邦画の興行収入で首位を記録した。

物語の舞台は、第二次世界大戦後の日本。戦争によってすべてを失い、「無（ゼロ）」となった国に、巨大生物・ゴジラが現れる。政府にも頼れず、十分な武器や弾薬もない状況で、戦争を生き延びた人々が民間主導でゴジラに立ち向かう姿を描く。

主人公・敷島浩一を神木隆之介、ヒロイン・大石典子を浜辺美波が演じる。共演には山田裕貴、青木崇高、吉岡秀隆、安藤サクラ、佐々木蔵之介らが名を連ねる。

なお、山崎監督作品は2週連続で放送。10月23日には、昭和33年の東京・下町を舞台に人々の暮らしを描く『ALWAYS 三丁目の夕日』（2005年）が放送される。

また、BS日テレでは11月1日19時から、1954年公開のシリーズ第1作『ゴジラ』を放送。11月8日18時30分からは、『ゴジラ-1.0』のモノクロ映像版『ゴジラ-1.0/C』を放送する。

映画『ゴジラ-0.0』は、「ゴジラの日」である11月3日に全国公開される。

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