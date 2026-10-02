『仮面ライダーカブト』の20周年アニバーサリー作品、Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』が2026年11月6日より期間限定公開されることを記念して、同作に出演するキャストが選ぶエピソードが東映特撮YouTube Officialにて特別配信される。

大介と記憶を取り戻したゴンは…加藤和樹セレクト「第28話」

10月1日20時からは、仮面ライダードレイク/風間大介を演じる加藤和樹がセレクトした「第28話」が公開、10月14日24時まで期間限定での配信となる。

また、配信の冒頭3分では、加藤和樹が第28話をセレクトした理由を語る。

「今思い出してもちょっと酷いんじゃないかと思いますが、ワームに擬態された大介が、それを知らない別のライダーたちからフルボッコにされる衝撃的な回でした」と苦笑いしながら当時を振り返る。また、記憶が戻ったゴンと大介の関係性について「今にして思えば、今回上映される20周年の映画『カブト20th』に奇跡的にも繋がるようなセリフもあります。そんな運命的なことを感じてこのエピソードを選ばせていただきました」と選定の理由を語った。

『仮面ライダーカブト』第28話(2006年8月20日放送)

殺人容疑で指名手配された風間大介。そんな彼をかくまおうとする天道だったが、それは擬態の大介だった。入り乱れる本物と擬態の大介。そんな中、大介の遺体が発見される。犯人はワーム?!弔い合戦に乗り出す4大ライダーだったが……。

キャストが選ぶエピソードを東映特撮YouTube Officialにて特別配信!

『仮面ライダーカブト』そしてVシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」に出演するキャストが選ぶエピソードが、東映特撮YouTube Officialで特別配信される。佐藤祐基・徳山秀典、加藤和樹がそれぞれ思い出深いエピソードをピックアップし、選定理由などのメッセージも映像と一緒に配信する。

東映特撮YouTube Official配信スケジュール

加藤和樹:第28話 10月1日(木)20：00 ～10月14日(水) 24：00 配信

徳山秀典:第33話 10月13日(火)20：00 ～10月26日(月) 24：00 配信

佐藤祐基:第49話 10月25日 (日)20：00 ～11月7日(土) 24：00 配信

Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』

2006年より全国テレビ朝日系で放送された『仮面ライダーカブト』は、「天の道を往き、総てを司る男」と自らを称す主人公・天道総司/仮面ライダーカブト(演：水嶋 ヒロ)を中心に、人間に擬態する地球外生命体「ワーム」と、ワームに対抗するための秘密組織「ZECT」が戦う物語。Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』は、20周年アニバーサリー作品である完全新作だ。

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