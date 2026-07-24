2026年7月24日より公開の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』の公開前夜祭舞台挨拶が23日に行われ、『仮面ライダーゼッツ』『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主要キャストおよび映画ゲストの曽野舜太(M!LK)と高橋努が舞台挨拶を行った。

映画『超ギャバン』過去の特撮作品にない、初めての演出も

まずは『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』から、弩城怜慈/ギャバン・インフィニティ役・長田光平、哀哭院刹那/ギャバン・ブシドー役・赤羽流河、祝喜輝/ギャバン・ルミナス役・角心菜、風波駆無ギャバン・ライヤ役・安井謙太郎、天羽琉唯役・入山杏奈、映画のゲストとして出演する長谷誠/ギャバンキラー役・高橋努が登場。

長田光平さん

赤羽流河さん

角心菜さん

安井謙太郎さん

入山杏奈さん

高橋努さん

上映後の舞台挨拶ということで、全国公開初日に先駆けて映画を観たファンを前にして、長田は「楽しかったですか⁉」と元気よく声をかけると、大きな拍手が客席から巻き起こった。

長田さん

映画の注目ポイントをMC(宮島咲良)から尋ねられた赤羽は「冒頭のギャバン・インフィニティ登場シーンが好きです。映画の掴みの部分であり、心を掴まれる感覚があります。また、May'nさんの歌う新しい挿入歌『Emotionalism』も流れ、新鮮な気持ちで観られる作品です」と、随所に見どころのある魅力的な映画だとアピールした。

赤羽さん

角は「テレビシリーズの終盤で次元を超えることができるようになった各次元のギャバンとその仲間たちが、映画で勢ぞろいするのが見どころです。周りを巻き込みがちなキキ(喜輝)とコト(高鳴寿)が映画でどういう役割を果たしているかにも注目してください」と、宇宙にただ一人の存在である「ギャバン」と相棒・仲間・上司たちが次元を超えて集合し、それぞれの個性をぶつけあう「ヒーロー共演」の面白さを見てほしいと語った。

角さん

また、相棒の高鳴寿役・谷田ラナとは役と同じく仲良しで、一昨日も「お泊り」していたと話して、まぶしい笑顔を見せた。

安井さん

安井もまた「ギャバンが集結するシーンは何度観ても胸が熱くなりますね。各ギャバンが次元を超えられるようになって、駆無のオリジナリティが薄まったのは複雑な気持ちですが(笑)、みんなが揃うのは壮観なので、ぜひ楽しんでください」と、風波流忍法「次元渡」で次元を超える駆無だけでなく、刹那や喜輝、そして彼らの仲間が全員集合して対話をする、豪華なビジュアルが実現したところを注目ポイントとして挙げた。

入山さん

多元地球Λ8018(ラムダハチマルヒトハチ)で銀河連邦警察治安維持本部・天羽本部長をりりしく魅力的に演じる入山は「映画の見どころは、天羽の『蒸着』シーンです(笑)!」と、いきなり存在しないシーンを出して隣の赤羽をあわてさせたが、「マジメに話しますと、怜慈の『面割れ』シーンに注目です」と、ギャバン・インフィニティのコンバットスーツがギャバンキラーとの戦いで破損し、マスクが割れた上に左腕の装甲が完全に破壊され、生身の腕が見えてしまう壮絶なシーンをピックアップした。

入山は「最近知ったんですけど、スーツから生身の腕が出るというのは過去の特撮作品にない、初めての演出だったんですね」と、福沢博文監督のアイデアによる意欲的なヒーロー演出だったことを明かし、驚きと感銘の表情をのぞかせた。

安井さん

「面割れ」にちなんで、安井は長田に「さっき控室で、ねむちゃん(堀口真帆)から『怜慈の目の芝居がよかったですね』って褒められてたね」と『仮面ライダーゼッツ』チームの堀口から、いい感想を貰えたことについて触れた。これを受けて長田は「(堀口が)超ギャバンの映画も観てくれたんだなあって、嬉しかった!」と喜びを示したが、実は試写で堀口が長田の隣に座っていたことを指摘され、少しはにかむ様子も見られた。

高橋さん

映画で、ギャバン・インフィニティ/怜慈の敵として立ちふさがるギャバンキラー/長谷誠を演じる高橋は「座長の長田くんの純粋さと、熱さについていきました」と、渋い存在感と哀愁のこもった演技で、真正面から対決する長田をバックアップ。

高橋はギャバンキラーのスーツを着てアクションも担当しており、これについて「コンバットスーツを身につけていると衝撃から守られるので、けっこう思いっきり戦えるんです。可動域が狭まるので、動きづらさはありましたけどね。でも、あのスーツを着ることができるのはとても光栄に思いました。何度でも着たかった。ありがたくて、暑さなんて感じないよね(笑)」と、アンチヒーローのキャラクタースーツを見事に自分のものにしていたことを明かした。

さらには「長田くんがカッコよかった。まさに光っていたなあ。出演者の役得で、ギャバン勢ぞろいを生で見ることができて、嬉しかった(笑)」と語り、特撮ヒーローの世界を堪能しながら、いぶし銀の魅力的な演技で主役の長田を盛り立てた撮影の日々をふりかえった。

続いて『仮面ライダーゼッツ』キャストチームが登壇し、クロストークが行われた。

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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