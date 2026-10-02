『仮面ライダーエグゼイド』公式Xアカウント(@toei_EXAID)は、放送開始から10周年になる10月2日、TVシリーズと切り抜きのYouTube無料配信を発表した。

『仮面ライダーエグゼイド』は、平成仮面ライダー第18作目として、2016年10月2日よりテレビ朝日系列で全45話が放送された。医療×ゲームというコンセプトのd策は、研修医であり天才ゲーマーでもある宝生永夢(演・飯島寛騎/)が、「ガシャット」というゲームソフト型アイテムを使って「仮面ライダーエグゼイド」に変身し、未知のコンピュータウイルス「バグスター」から患者の命を救うストーリー。

「LEVEL10th 仮面ライダーエグゼイド」と題された新たなロゴとともに、様々な取り組みが行われる。

「Lv.1」として、10月3日21:00より、YouTube「東映特撮YouTubeOfficial」にて、『仮面ライダーエグゼイド』本編全45話の特別配信がスタート。10月3日は1話・2話を配信、その後毎週土曜日に各2話ずつ配信する。

さらに、YouTube「仮面ライダー公式チャンネル」では、屈指のバトルシーンや名&迷場面を振り返れる各話の切り抜き動画「EX-AID SAVE DATA」として10月7日より週2回配信する。