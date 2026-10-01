バンダイは、『魔法戦隊マジレンジャー』放送20周年を記念し「マジレンジャー魔法夫婦セット -MEMORIAL EDITION-」(27,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年3月発送予定。

「マジレンジャー魔法夫婦セット -MEMORIAL EDITION-」は、『魔法戦隊マジレンジャー』放送20周年を記念し、作中で小津深雪と小津勇が使用した変身アイテムを、大人のためのMEMORIAL EDITIONとして商品化。

本商品最大のポイントは、放送当時商品化されることのなかったウルザードファイヤーの変身アイテム「ファイヤーウーザフォン」のとマジマザーの変身アイテムである「シルバーマージフォン」とあわせて、劇中の“魔法夫婦”を象徴する2つの変身形態を豪華セットとして商品化した、番組ファン待望のコレクターズアイテムだ。

また、ファイヤーウーザフォン、シルバーマージフォンには使用者の新規台詞音声を多数収録。さらに劇中を彩ったBGMや効果音も豊富に搭載し、ボタン操作によって作品世界を存分に追体験が可能。変身遊びはもちろん、印象的なセリフやサウンドを楽しむことができる仕様となっている。

外観についても、大人向けMEMORIAL EDITIONならではの仕様を追求。劇中をイメージした彩色や造形を再現し、ディスプレイアイテムとしても高い満足感を実現。

セット内容

ファイヤーウーザフォン…1

シルバーマージフォン…1

ディスプレイパーツ…2

(C)東映