東宝は、映画『ゴジラ-0.0』の公開日である2026年11月3日にTAKANAWA GATEWAY CITYにて開催する「ゴジラ・フェス2026」において、東宝グループの会員サービス「TOHO-ONE」のプレミアム プラン会員限定「プレミアム大作戦」の事前応募受付を10月2日より開始した。

あわせて、フェス当日に開催される「プレミアム プラン会員限定抽選会」の豪華賞品として、日本未発売のゴジラアパレルと、西武園ゆうえんち「ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ」を楽しめる入園券が決定。さらに、アンケートに回答いただいた方全員にプレゼントする“ゴジラ・フェス2026限定ネックストラップ”のビジュアルも初公開した。

ステージ前方の指定席、ゴジラとのスペシャルグリーティング＆フォト、物販エリアへの先行入場は、いずれも10月19日23:59までの事前応募制。応募にはTOHO-ONE プレミアム プランへの入会・アップグレードが必要となる。

「TOHO-ONE限定 プレミアム大作戦」事前応募がスタート!

「ゴジラ・フェス2026」でのプレミアム プラン会員だけの5つの特別体験のうち、事前応募が必要な3つの特典の受付がスタートした。

応募期間は10月2日～19日23:59、結果発表は10月26日頃を予定。対象特典は、「特典2：見る」「特典3：会える」「特典4：買える」。

特典1:もらえる

「特典1：もらえる」として、ゴジラ・フェス2026だけの特別仕様 プレミアム プラン会員限定ネックストラップを、アンケートに回答した方全員にプレゼントする。

プレミアム プラン会員は、フェス当日までにアンケートに回答する事で、もれなく全員に会場でフェス限定ネックストラップをプレゼント。本日よりアンケートの受付を開始した。当日、TOHO-ONEブースでプレミアム プラン会員証を提示するとネックストラップを進呈する。ストラップは「プレミアム プラン会員用」と、座席指定席に当選した方だけが手にできる「座席指定席 当選者用」の2種類で、それぞれ色が異なる特別仕様だ。

当日はお気に入りのゴジラ カードゲームやシールを入れてフェス仕様に。フェスの後は社員証やICカード入れとしても使える。

特典2:見る

「特典2:見る」として、ステージが見やすい前方エリアに、プレミアム プラン会員だけの指定席を用意。事前応募制で、抽選で100名。1口2名まで、同行者もプレミアム プラン会員に限る。また座席番号は選べない。

特典3:会える

「特典3:会える」として、ゴジラスペシャルグリーティング＆フォトを実施。ゴジラと超至近距離で会って、撮影できる。事前応募制で、抽選40組。1口4名まで応募可能、応募者代表1名がプレミアム プラン会員である必要がある。なお、例年実施している通常グリーティング(ハイタッチのみ)も実施予定。詳細は後日解禁する。

特典4:買える

「特典4:買える」として、毎年大人気の物販エリアへ、プレミアム プラン会員限定で先行入場が可能に。事前応募制で、抽選30名。当選した方は、当日10:15に物販エリアへ集合し、スタッフによる当選確認のうえ、順次入場できる。なお、抽選への当選は、商品の購入を確約するものではない。

特典5:当たる

「特典5:当たる」として、プレミアム プラン会員限定の抽選会を当日会場で実施する。

A賞：日本未発売 ゴジラアパレル 10名様

B賞：西武園ゆうえんち 入園券(「ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ」に乗ろう!) ペア10組20名

応募方法は、当日会場でTOHO-ONEアプリにログインし、ログインしたままTOHO-ONEブースの会場限定QRコードを読み取り、応募フォームから応募。当選者にはフェス当日の17時頃、メールおよびTOHO-ONEブースでの掲示にて告知する。応募受付はフェス当日の16時で締め切り、当選者はTOHO-ONEブースでの受け取りが必要となる。

「ゴジラ・フェス 2026」概要

開催日：2026年11月3日（火・祝）

会場：TAKANAWA GATEWAY CITY

入場料：無料

主催：東宝株式会社

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