近鉄百貨店は、橿原店の開店40周年を記念し、奈良県初登場となる名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」を4月29・30日の2日間限定で販売すると発表した。近鉄の特急「ひのとり」を使用して輸送し、各日13時から橿原店の地下1階特設会場で販売する。

大和八木駅前に立地する近鉄百貨店橿原店は4月に開店40周年を迎える。これを記念したイベントの一環で、グループ会社間の連携により今回の企画が実現したという。

販売日の2日間とも「ぴよりん」が「ひのとり」に乗り、「快適な乗り心地を活かし、愛らしい姿を大切に守りながらスピーディーに運搬」するとのこと。4月29日は近鉄名古屋駅9時18分発・大和八木駅11時1分着、4月30日は近鉄名古屋駅9時0分発・大和八木駅10時37分着の列車で輸送。各日ともレギュラー車両の座席で運搬するとしている。

定番の「ぴよりん」、季節限定の「緑茶ぴよりん」が各1個入った「緑茶ぴよりんおでかけセット」を各日180セット限定、価格1,300円で販売。購入は1人1セットまでとされ、各日9時30分から橿原店の1階正面入口で整理券を配布する。整理券ごとに購入時間帯を指定する。

定番の「ぴよりん」と季節限定の「緑茶ぴよりん」各1個入りの「緑茶ぴよりんおでかけセット」

ひよこ型の生スイーツ「ぴよりん」は通常、名古屋駅構内など限られた場所でしか買えない

「ぴよりん」は名古屋コーチンの卵を使用したプリンをババロアで包み、粉末状のスポンジをまとわせたひよこ型の生スイーツで、誕生15周年の節目を迎える。通常は名古屋駅構内や愛知県春日井市内の製造工場併設店舗で販売されている。