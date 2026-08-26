グローバルボーイズグループ・RIIZEと通信カラオケ・JOYSOUNDのコラボキャンペーンが、26日からスタートした。

今回の「RIIZE×JOYSOUND コラボキャンペーン」は、RIIZEが同日にThe 3rd Japan Single『Sunburst』をリリースしたことを記念して実施されるもの。

参加するには、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」のいずれかを導入したカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインし、課題曲「Sunburst」を歌唱。特設ページの応募フォームから必要事項を記入してエントリーすると、抽選で10人に「RIIZE×JOYSOUND オリジナルタンバリン」がプレゼントされる。

さらに、キャンペーン期間中に「Sunburst」を歌唱すると、RIIZEのスペシャル撮り下ろしコメント映像も楽しむことができる。

キャンペーンの実施期間は、8月26日11時から9月30日23時59分まで。

RIIZEは、韓国のSMエンターテインメント発のグローバルボーイズグループ。2023年9月4日にシングルアルバム『Get A Guitar』でデビューし、ミリオンセールスを達成した。メンバーの多様な経験や感情を音楽に込める独自のジャンル“エモーショナルポップ”を掲げ、日本でも精力的に活動している。