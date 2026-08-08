AKB48の68thシングル「好きish」の選抜メンバー16人が、JOYSOUND「JOYTV」のCM出演権をかけてガチ勝負する『第2回 AKB48 JOYTV CM出演権争奪戦 ～この30秒は、あなたが決める～』が、9月9日(19:30～)に全国のカラオケルームへ生配信される。

勝敗を左右するのは、視聴者による“1票”。チケット購入者の事前投票と生配信中のリアルタイム投票、さらにメンバーが挑むゲームの結果をポイント化し、最も高い得点を獲得したチームが「JOYTV CM出演権」を手にする。

『第2回 AKB48 JOYTV CM出演権争奪戦 ～この30秒は、あなたが決める～』

歌唱力を競う企画やミニゲームをベースに新企画も

これは、今年4月に実施された企画の第2弾。JOYSOUNDのカラオケルームで放映される「JOYTV」のCM出演権をめぐり、AKB48メンバーがさまざまな企画で競い合う。

今回は、前回好評だった歌唱力を競う企画やミニゲームをベースに、メンバーの魅力を引き出す新たな企画も用意。何が起こるか分からない生配信ならではの素顔や、白熱するバトルが見どころとなる。

参加するのは、伊藤百花、佐藤綺星、八木愛月、下尾みう、千葉恵里、長友彩海、山内瑞葵、新井彩永、川村結衣、工藤華純、近藤沙樹、橋本恵理子、水島美結、秋山由奈、小栗有以、倉野尾成美の16人。

メンバーは、『好きish』のジャケット別に4チームに分かれて対決する。

初回A盤チームは伊藤百花、佐藤綺星、八木愛月、初回B盤チームは下尾みう、千葉恵里、長友彩海、山内瑞葵、初回C盤チームは新井彩永、川村結衣、工藤華純、近藤沙樹、橋本恵理子、水島美結、通常盤チームは秋山由奈、小栗有以、倉野尾成美。

事前投票、リアルタイム投票、ゲームによるポイントを合算し、優勝チームを決定する。

選抜メンバー直筆サイン入り特典も

イベントは9月9日19時30分から、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入する全国のカラオケルームでライブ・ビューイングを実施。9月16日12時から20日23時59分まで、期間中1回視聴できるアーカイブ配信も行われる。

視聴チケットは1人3,300円(※別途室料)。購入者には、「好きish」選抜メンバーの直筆サイン入り「みるハコ特製未公開ジャケットカットシート」をプレゼント。チケット購入時に選んだチームのメンバー全員の直筆サインが入る。