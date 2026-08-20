AKB48の68thシングル「好き ish」の発売を記念した「AKB48×JOYSOUND コラボキャンペーン」が、19日からスタートした。

同キャンペーンでは、JOYSOUNDの対象機種を導入するカラオケ店舗で、無料会員サービス「うたスキ」にログインし、課題曲の「好き ish」を1曲以上歌唱。特設ページの応募フォームから必要事項を入力してエントリーすると、抽選で5人に非売品の「好き ish」選抜サイン入りポスターがプレゼントされる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。キャンペーン期間は10月31日23時59分までとなっている。

「好き ish」は、AKB48の68thシングル表題曲。ミュージックビデオの再生回数は500万回を突破するなど話題を集めている。

また、AKB48は9月26日・27日に、神奈川・Kアリーナ横浜で『AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama』を開催予定。ファンアンケートの意見を取り入れた特別な構成による、実験的なコンサートになるという。

さらに9月9日には、全国のカラオケルームで楽しめる映像視聴サービス「みるハコ」で、オリジナルイベント『第2回 AKB48 JOYTV CM 出演権争奪戦 ～この30秒は、あなたが決める～』を生配信する。