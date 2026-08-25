SNSで話題のカプセルトイ「にゃんたますこっと」。あろうことか、猫の大事な部分にフォーカスするという珍マスコットから、またまた新作が登場。「欲しい」「にゃんだってー!」といった声が続出しています。
8月新商品情報🌟
『にゃんたますこっとサプライズ』300円
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にゃにゃ、にゃんと❗️❗️あのSNSで話題になったにゃんたますこっとの㊗️第三弾が出るよ🌈
今回はびっくりフェイスで登場🐱もふもふコロコロなアレがマスコットになるなんて…神🥰
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8月20日(木)～順次発売🚚
(@AMUSE_capsuleより引用)
こちらが、話題のカプセルトイ『にゃんたますこっとサプライズ』です。相変わらずの爆笑必至のビジュアルと、シャレの効いたネーミングセンスが秀逸で吹き出さずにはいられません(笑)。しかも今回は、にゃんこの顔がびっくりフェイスに。表情の破壊力も抜群ですね。
サイズは、大事な部分だけで約4㎝。1回300円で、ラインアップは「びっくりトラ」「さとりサバ」「びっくりタビー」「びっくりシロクロ」「ぺろキジ」の全5種。SNSで紹介されると、「にゃ…にゃんだってー!!」「びっくりトラのにゃんたま欲しい」「こんなんあったら全世界ストレスフリーになると思う」「やばい… これは…ヤバいぞ笑」などなど、驚きと笑いが入り混じった反応が多数寄せられています。
猫のあの部分が“さわり放題”の「にゃんたますこっと」。今回も売り切れ必至の予感。ゲットしたい方は、早めに回しに行った方がいいかもしれませんね。
🌟8月新商品情報🌟— アミューズ AMUFUN カプセルトイ【公式】 (@AMUSE_capsule) August 19, 2026
『にゃんたますこっとサプライズ』300円
にゃにゃ、にゃんと❗️❗️あのSNSで話題になったにゃんたますこっとの㊗️第三弾が出るよ🌈
今回はびっくりフェイスで登場🐱もふもふコロコロなアレがマスコットになるなんて…神🥰
8月20日（木）～順次発売🚚💨#カプセルトイ #にゃんたま pic.twitter.com/SjrnD36jtP