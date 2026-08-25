SNSで話題のカプセルトイ「にゃんたますこっと」。あろうことか、猫の大事な部分にフォーカスするという珍マスコットから、またまた新作が登場。「欲しい」「にゃんだってー!」といった声が続出しています。

8月新商品情報🌟

『にゃんたますこっとサプライズ』300円

.

にゃにゃ、にゃんと❗️❗️あのSNSで話題になったにゃんたますこっとの㊗️第三弾が出るよ🌈

今回はびっくりフェイスで登場🐱もふもふコロコロなアレがマスコットになるなんて…神🥰

.

8月20日(木)～順次発売🚚

(@AMUSE_capsuleより引用)

アミューズ『にゃんたますこっとサプライズ』

こちらが、話題のカプセルトイ『にゃんたますこっとサプライズ』です。相変わらずの爆笑必至のビジュアルと、シャレの効いたネーミングセンスが秀逸で吹き出さずにはいられません(笑)。しかも今回は、にゃんこの顔がびっくりフェイスに。表情の破壊力も抜群ですね。

サイズは、大事な部分だけで約4㎝。1回300円で、ラインアップは「びっくりトラ」「さとりサバ」「びっくりタビー」「びっくりシロクロ」「ぺろキジ」の全5種。SNSで紹介されると、「にゃ…にゃんだってー!!」「びっくりトラのにゃんたま欲しい」「こんなんあったら全世界ストレスフリーになると思う」「やばい… これは…ヤバいぞ笑」などなど、驚きと笑いが入り混じった反応が多数寄せられています。

猫のあの部分が“さわり放題”の「にゃんたますこっと」。今回も売り切れ必至の予感。ゲットしたい方は、早めに回しに行った方がいいかもしれませんね。