プレックスは、『ゴジラVSデジタルモンスターCOLOR』より「デフォリアル ウォーグレイモン:“G”侵食モード」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

ゴジラ70周年を記念したコラボレーション『ゴジラVSデジタルモンスターCOLOR』に登場する「ウォーグレイモン：“G”侵食モード」が、全高約18cmのデフォルメフィギュアとなって登場。

デフォリアルは、デフォルメ×リアルがコンセプトのフィギュアシリーズ。約2.5等身の中にキャラクターのディテールを濃縮し、コンパクトなサイズながら見応えがある造形が特徴となっている。

本作では、G細胞の侵食によってゴジラ化した皮膚や背びれはもちろん、逞しい筋肉や鎧などのウォーグレイモンらしさをデフォルメしつつも生物感溢れるリアルな造形で再現。見る角度によって大きく変わる印象を、様々な角度から楽しめる。今回のコラボ企画でしか見ることのできないウォーグレイモンの新たな姿に注目したい。

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