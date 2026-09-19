プレックスは、『ゴジラ対エヴァンゲリオン』より「エヴァンゲリオン 初号機“G”覚醒形態 プラスチックモデルキット」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

『ゴジラ対エヴァンゲリオン』より、「エヴァンゲリオン初号機 “G”覚醒形態」がプラスチックモデルキットで登場。

「もしエヴァンゲリオン初号機に“G細胞”を投入したら？」というオリジナル設定をもとに誕生した本形態。ゴジラのG細胞と融合したことで覚醒し、各部の装甲が弾け飛び、その内側からゴジラの特徴である黒い皮膚が露出。さらに鋭く尖った背びれや長い尻尾を備えた、異形のEVAへと変貌を遂げた。

プラスチックモデルキットでは、ボディ中心部(組み立て済み)に皮膚パーツや装甲パーツを貼り付けていく構造を採用し、複雑なディテールを余すことなく再現。また、左右の目やブレードアンテナ基部のアンテナには塗装済みパーツが付属する。

荒廃した都市部を舞台にG細胞が覚醒した瞬間を切り取ったような、臨場感溢れるジオラマ仕立てのヴィネットモデルとして楽しんでみたい。

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