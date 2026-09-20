バンダイから2026年9月21日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。今週は『仮面ライダーマイス』や『ペルソナ』シリーズ、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』、『にじさんじ』など、ホビー・ゲーム・アニメファン注目の商品が勢ぞろい。発売日や価格、ラインアップ情報を紹介します。

食玩の新商品を画像でまとめて見る

装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ

装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ

仮面ライダー食玩シリーズの定番「装動」に、新番組『仮面ライダーマイス』が早くも登場。シリーズ初となる腰関節を採用し、より自由度の高いポージングが可能になりました。主人公のマイスをはじめ、マオウ、ダット、リド、さらに仮面ライダーゼッツ ハートオブインパクトまで収録した豪華ラインアップです。

- 発売日：2026年9月21日

- 価格：649円（税込）

- 種類：全10種

装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ

装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ

装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ



装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ

装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ

装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ



装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ

装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ

装動 仮面ライダーマイス EGZ1 Feat.装動 仮面ライダーゼッツ



名探偵プリキュア！マスコット2

『名探偵プリキュア！』に登場するキャラクターたちを立体化したボールチェーン付きマスコット第2弾。ころんとしたフォルムがかわいらしく、バッグなどに付けて持ち歩けるのも魅力です。キュアアンサーやキュアミスティックなど全5種をラインアップしています。

- 発売日：2026年9月21日

- 価格：429円（税込）

- 種類：全5種

ペルソナシリーズ ウエハース3 ～30周年記念～

ペルソナシリーズ ウエハース3 ～30周年記念～

ペルソナシリーズ ウエハース3 ～30周年記念～

ペルソナシリーズ ウエハース3 ～30周年記念～



人気RPG『ペルソナ』シリーズの30周年を記念したウエハース第3弾。歴代シリーズの主人公たちを収録したコレクション性の高い商品で、カードは全種メタリックプラカード仕様。美麗なイラストを楽しめるファン必携のアイテムとなっています。

発売日：2026年9月21日

価格：171円（税込）

種類：全30種

ペルソナシリーズ ウエハース3 ～30周年記念～

ペルソナシリーズ ウエハース3 ～30周年記念～

ペルソナシリーズ ウエハース3 ～30周年記念～



ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01



『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』の機体をデフォルメフィギュア化。ゲーム内の「アセンブル」システムを再現し、パーツの組み換えが可能な仕様となっています。「LOADER 4」「ナイトフォール」「スティールヘイズ」「ミルクトゥース」の4機を収録しています。

発売日：2026年9月21日

価格：1,650円（税込）

種類：全4種

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01



ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01



TOY STORY パッケージチャーム＆チョコボーロ

TOY STORY パッケージチャーム＆チョコボーロ

TOY STORY パッケージチャーム＆チョコボーロ



『トイ・ストーリー』の人気キャラクターたちをデザインしたパッケージ風チャーム付き食玩。チャームの中には立体フィギュアが入っており、飾るだけでなく持ち歩いても楽しめます。ウッディやバズ・ライトイヤー、エイリアンなど全8種が展開されます。

発売日：2026年9月21日

価格：396円（税込）

種類：全8種

TOY STORY パッケージチャーム＆チョコボーロ

TOY STORY パッケージチャーム＆チョコボーロ

TOY STORY パッケージチャーム＆チョコボーロ

TOY STORY パッケージチャーム＆チョコボーロ



TOY STORY パッケージチャーム＆チョコボーロ

TOY STORY パッケージチャーム＆チョコボーロ



SKZOO シャカっとチャーム＆グミ

SKZOO シャカっとチャーム＆グミ

SKZOO シャカっとチャーム＆グミ

SKZOO シャカっとチャーム＆グミ



Stray Kids公式キャラクター「SKZOO」をモチーフにしたチャーム付きグミ。お菓子パッケージ風チャームの中にマスコットとグミ型マスコットが入っており、振るとシャカシャカ動くかわいらしい仕様です。グミはオレンジ味で、全8種のキャラクターをラインアップしています。

発売日：2026年9月21日

価格：385円（税込）

種類：全8種

SKZOO シャカっとチャーム＆グミ

SKZOO シャカっとチャーム＆グミ

SKZOO シャカっとチャーム＆グミ



にじさんじ 缶バッジビスケット4

にじさんじ 缶バッジビスケット4

にじさんじ 缶バッジビスケット4



VTuberグループ「にじさんじ」の缶バッジ付きビスケット第4弾。食玩オリジナルのコンシェルジュ衣装ビジュアルを使用した缶バッジを収録しています。赤城ウェン、天宮こころ、リゼ・ヘルエスタなど人気ライバー全15種が登場します。

発売日：2026年9月21日

価格：385円（税込）

種類：全15種

にじさんじ 缶バッジビスケット4

にじさんじ 缶バッジビスケット4

にじさんじ 缶バッジビスケット4

にじさんじ 缶バッジビスケット4



まとめ

2026年9月21日発売のバンダイ食玩は、『仮面ライダーマイス』の最新装動シリーズをはじめ、『ペルソナ』30周年記念商品や『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』のフィギュア、『にじさんじ』の缶バッジビスケットなど、幅広いジャンルの人気コンテンツがそろいました。コレクション性の高い商品も多く、ファンは見逃せないラインアップとなっています。