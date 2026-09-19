人気医療ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』で活躍する、都知事直轄の救命救急医療チーム「TOKYO MER」。劇場版第1弾では「YOKOHAMA MER」が、第2弾では「NANKAI MER」が誕生。そして、第3弾となる『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』の公開が待たれる中、新作ガチャに全国各地のMERが登場し、SNSで話題となっています。

こちらが、タカラトミーアーツの新作ガチャ「『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』もふもふポーシェット」です。東京、横浜、南海のほかに、札幌、仙台、名古屋、大阪、博多のMERが集結。もふもふのポーシェットに各チームのロゴがあしらわれていて、どれもカッコいい!!

SNSでは、「えええーーー!!スゴッ!見つけたらやる」「NAGOYA MERほしー」「可愛いなー 出たら回したい」「めっちゃ欲しい!!!!!!!」と話題に。どれが出ても嬉しいですが、やっぱり地元のMERを当てたいかも。

発売日は10月、1回400円です。“死者ゼロ”ならぬ、“はずれゼロ”のガチャ「『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』もふもふポーシェット」。映画の公開を待ちわびつつ、ぜひ、ゲットしてくださいね。