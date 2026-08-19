握るとむにゅ～っと柔らかく、じわ～っと元に戻る「スクイーズ」。あの感触、たまらないですよね。そんな人気のスクイーズに、今度は、DOMDOMハンバーガーの人気キャラクター「どむぞうくん」たちが仲間入り。#C-plaのカプセルトイとして登場し、SNSで話題となっています。

📢#C-pla限定商品✨

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『DOMDOM スクイーズマスコット』

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(@domdom_pr)

DOMDOMハンバーガーの人気キャラクター「どむぞうくん」たちが、ぷにぷに触感が楽しいスクイーズマスコットになって登場🐘✨

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思わず何度も触りたくなるやわらか素材♪

ボールチェーン付きなので、バッグやポーチにつけて一緒にお出かけも楽しめます!

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#C-pla限定商品として8月発売予定🎉🐘💖

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価格:500円

種類:全5種

発売時期:2026年8月

(@toshinhokkaidoより引用)

#C-pl『DOMDOM スクイーズマスコット』

こちらが、#C-plaの新作カプセルトイ『DOMDOM スクイーズマスコット』です。ゾウをぷにぷにできるなんて、なんだか楽しそう。電車で、学校で、街中でぷにぷにすれば、癒されること間違いありません!

1回500円で、真っ赤な「どむぞうくん」と、「どむぞうブルー」「どむぞうイエロー」「どむぞうピンク」「どむぞうグリーン」の全5種がラインアップされています。

SNSで紹介されると、「これは可愛い 欲しい」「ほしー名札につけたい」「ﾓﾐﾓﾐしてみたいぞう」と話題に。どれが出ても可愛いDOMDOMスクイーズマスコット。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!