エポック社は、「シルバニアファミリー 赤ちゃん家具コレクション -いちご-」(1,250円)を、10月3日から全国のローソン店舗(一部店舗を除く)で先行発売する。後日、シルバニアファミリーファンクラブオンラインショップでの販売も予定している。

同商品は、いちごをテーマにしたオリジナルコスチュームの赤ちゃん人形と、赤ちゃん用家具を組み合わせたコレクションシリーズ第2弾。全6種類のラインナップで、どの商品が入っているかは開封してから分かるブラインド仕様となっている。

いちごをモチーフにした家具や衣装を採用しており、複数集めることで統一感のあるコーディネートを楽しめる内容となっている。なお、後日シルバニアファミリーファンクラブオンラインショップでの販売も予定されているが、それまではローソン限定での展開となる。

ラインナップ

ラインナップは全6種類。各商品には赤ちゃん人形といちごモチーフの家具・小物が付属する。

ショコラウサギの赤ちゃんとテーブル

ショコラウサギの赤ちゃんと、いちごデザインのテーブルをセットにした商品。

ゆきヒョウの赤ちゃんと、いちごモチーフのイスのセット。

ビスケットクマの赤ちゃんと、いちごデザインのカップ、ポット、マットを組み合わせた商品。

トイプードルの赤ちゃんと、いちごモチーフのイスのセット。

シマエナガの赤ちゃんとスタンドライト

シマエナガの赤ちゃんと、いちごをイメージしたスタンドライトのセット。

シマエナガの小さな赤ちゃんと、ベビーチェアのセット。

「赤ちゃん家具コレクション -いちご-」概要

・商品名：赤ちゃん家具コレクション -いちご-

・発売日：10月3日

・販売場所：全国のローソン店舗（一部店舗を除く）

・価格：1,250円

・商品内容：全6種類

・対象年齢：3歳以上

・販売形態：数量限定、なくなり次第終了

※店舗により取り扱いがない場合や品切れとなる場合がある。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第販売終了となる。

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