バンダイは、『崩壊：スターレイル』より「崩壊：スターレイル S.A.M.コクーン」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年5月発送予定。

『崩壊：スターレイル』より、ホタルがサムへ変身する際に使用するアイテム「S.A.M.コクーン」が登場。本商品は、シャープに造形された本体に加え、大きく広がるクリアパーツのウイングや繊細な彩色表現によって、作品ビジュアルが持つ神秘的な魅力が細部まで追求されている。

さらに、翼の展開ギミックと発光ギミックを搭載し、設定を忠実に再現。ボタン操作により両翼が展開し、美しい発光演出を楽しめる。発光演出は、サムの4種類の変身状態を再現した4つのモードに切り替え可能となっている。

また、ホタルやサムのさまざまなセリフに加え、戦闘スキル音声やBGMも収録。劇中の世界観をより深く楽しめる仕様となっている。加えて、展示用の専用台座と、翼展開後の差し替えパーツが付属。翼を展開した状態でも、設定に忠実なディスプレイを楽しめる。電源にはType-C充電端子対応の充電式バッテリーを採用しているため、電池交換は不要。







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