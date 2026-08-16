オープニングで流れる「荒磯に波」の映像をはじめ、東映の歴史を感じることのできるカプセルトイがついに登場。渋いラインアップに、多くのファンから歓喜の声が寄せられています。
＼NEWS/
8月中旬発売
「東映ヒストリカル グッズコレクション」
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🛒商品ページ
https://info.kenelephant.co.jp/3PFEvXQ
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2026年で創立75周年を迎えた東映株式会社の、その歴史を象徴し、時代とともに変遷を遂げてきた歴代のオープニング映像がグッズコレクションとして蘇る🎥✨
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東映作品、そして映画を愛するすべてのファンへお届けしたいコレクション!
(@kenelestaffより引用)
岩に打ち寄せる波に、どーんと現れる東映の三角ロゴ。初代の白黒から東映の歴史を紡いできたオープニング映像を採用したカプセルトイが、8月中旬よりついに登場。このデザインを見ているだけで、大好きな作品や名シーンが蘇りますね。
ラインアップは、「映画パンフレット用バッグA」「映画パンフレット用バッグB」「ハンカチ」「アクリルブロック」「映画チケット用ケース」の全5種。どれも映画を観に出かける時はもちろんのこと、普段使いできるラインアップでとっても便利。どれが出ても当たりなのも嬉しいですね。
1個400円で、ブラインドBOXは440円。SNSで紹介されると、「アクリルブロックめっちゃ良いやん」「これは全部欲しい」「かっけー!!!見つけたら回す」「全部当たりだわ」と話題に。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!
＼NEWS／— ケンエレファント【公式】 (@kenelestaff) August 6, 2026
8月中旬発売
「東映ヒストリカル グッズコレクション」
🛒商品ページhttps://t.co/4f91I0x9DT
2026年で創立75周年を迎えた東映株式会社の、その歴史を象徴し、時代とともに変遷を遂げてきた歴代のオープニング映像がグッズコレクションとして蘇る🎥✨… pic.twitter.com/wNA4Vmmaep