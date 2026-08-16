オープニングで流れる「荒磯に波」の映像をはじめ、東映の歴史を感じることのできるカプセルトイがついに登場。渋いラインアップに、多くのファンから歓喜の声が寄せられています。

＼NEWS/

8月中旬発売

「東映ヒストリカル グッズコレクション」

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🛒商品ページ

https://info.kenelephant.co.jp/3PFEvXQ

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2026年で創立75周年を迎えた東映株式会社の、その歴史を象徴し、時代とともに変遷を遂げてきた歴代のオープニング映像がグッズコレクションとして蘇る🎥✨

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東映作品、そして映画を愛するすべてのファンへお届けしたいコレクション!

(@kenelestaffより引用)

岩に打ち寄せる波に、どーんと現れる東映の三角ロゴ。初代の白黒から東映の歴史を紡いできたオープニング映像を採用したカプセルトイが、8月中旬よりついに登場。このデザインを見ているだけで、大好きな作品や名シーンが蘇りますね。

ラインアップは、「映画パンフレット用バッグA」「映画パンフレット用バッグB」「ハンカチ」「アクリルブロック」「映画チケット用ケース」の全5種。どれも映画を観に出かける時はもちろんのこと、普段使いできるラインアップでとっても便利。どれが出ても当たりなのも嬉しいですね。

1個400円で、ブラインドBOXは440円。SNSで紹介されると、「アクリルブロックめっちゃ良いやん」「これは全部欲しい」「かっけー!!!見つけたら回す」「全部当たりだわ」と話題に。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!