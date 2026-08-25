お出かけの機会が増える夏休みは、迷子も増えますよね。お子さんだけでなく、バッグにつけている“ぬい”も気づけばどこかへ……なんてことも。 そんな時に役立つのが、ぬい専用の「迷子札」です。

📛新商品のお知らせ

#ぬい活 より

ぬいぐるみの紛失防止に!『迷子札』が新登場!

表にぬいの名前、裏に連絡先が書けるカード付き📛

迷子札を開けると連絡先が見える、プライバシー仕様です🙆

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こちらの商品はSeria様にて発売中です💫

(@synapsejpより引用)

こちらが、ぬいの紛失防止に役立つ「ぬいぐるみ用 迷子札」です。3.5×2.7㎝というサイズ感で、手のひらサイズのぬいぐるみにぴったり。名前と連絡先を書いておけば、万が一、迷子になってしまっても戻ってくる可能性大。付けておいて損はないどころか、付けた方が、かわいさもアップすること間違いありません!

SNSで紹介されると、「きゃわわわわわわ」「大事なぬいちゃんにはつけないと〜」「失くしたことないけど一応ね!!!」と話題に。我が子も同然のぬいぐるみ、そう簡単に失くしたりはしないけど、もしもの時のために付けてあげたいですよね。

ちなみに、価格は110円。100円ショップのセリアで販売中です! 気になる方は、店頭で探してみてくださいね。