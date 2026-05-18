日差しが心地よく、外へ出かけたくなる初夏の季節。キャンプや登山などのレジャーを楽しむ人が増えるなか、“ぬい活勢”にぴったりのアイテムがカプセルトイになって登場しました。

【ぬい用寝袋】

全5種 ¥400(税込)

※5月21日より順次発売予定

https://tarlin-capsule.jp/product/740

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ぬいぐるみ専用の寝袋が登場❣️

中綿入りでボリューム感たっぷり♪☁️

(@tarlin_ccより引用)

ぬい用寝袋

こちらは、ターリン・カプセルコレクションから登場する「ぬい用寝袋」です。人間用の寝袋と同様に、中綿入りのファスナー付き。ふっくらとしたフォルムが可愛く、ぬいをすっぽり包み込んでくれる仕様になっています。約20cmという大きさで、身長約15㎝、頭囲約24㎝までのぬいぐるみにピッタリです。

また、ループ付きなので、寝袋に入れたままリュックなどに吊るすことも可能。登山やキャンプも一緒に楽しめるなんて、嬉しいですよね。もちろん、キャンプに行った風なぬい撮りもばっちりです!

ラインアップは、マミー型の寝袋が「BLUE」「ピンク」「カーキ」の3色、封筒型寝袋が「イエロー」「オレンジ」の2色の全5種類。SNSで紹介されると、「え!なにこれ可愛すぎる笑」「やばい、めっちゃ欲しい 一緒にキャンプできるじゃん!!」「これに入れて吊るして飾りたい」と話題に。

寝袋から顔だけ出したぬいがたまらなく可愛い「ぬい用寝袋」。価格は1回400円です。気になる方は、チェックしてみてくださいね。