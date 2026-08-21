サニーサイドアップが展開する「Happyくじ」より、サンリオの人気キャラクターたちのキュートなパンクロックをテーマにしたHappyくじ「Sanrio characters PUNKS Party 〜Halloween2026〜」の発売が決定した。1回880円、景品は全11等級およびLAST賞。9月18日より発売をスタートし、ローソン、ファミリーマート、ローソンストア100、書店、ホビーショップなどで順次取り扱う。

Happyくじ『Sanrio characters PUNKS Party 〜Halloween2026〜』キービジュアル

今年のテーマはキュートな「パンクロック!」

今回のテーマは、黒を基調としたキュートな「パンクロック」。今年デビュー30周年、「2026年サンリオキャラクター大賞」で1位に輝いたポムポムプリンをはじめ、ハローキティ、シナモロール、ポチャッコ、クロミ、マイメロディ、リトルツインスターズ、タキシードサム、あひるのペックル、ハンギョドンの全10キャラクターが揃う。

注目のアイテムは、A賞「フィギュア(全10種)」。チェーンやスタッズといったパンクファッションをまとったキャラクターたちを立体化しており、シルバーの装飾がアクセントとなったデザインだ。

さらに特賞には全高約40cmの「BIG! ハローキティぬいぐるみ」、最後のくじを引いた人が獲得できるLAST賞には「BIG! クロミぬいぐるみ」が登場する。

特賞 BIG! ハローキティぬいぐるみ(全1種)

LAST賞BIG! クロミ ぬいぐるみ(全1種)

A賞フィギュア(全10種)

B賞ぬいぐるみチャーム(全5種)

C賞チェーンポーチ(全4種)

D賞ピンチャーム(全5種)

E賞バンダナ(全5種)

F賞スタンドミラー(全5種)

G賞ラバーコインケース(全5種)

H賞 ⽸バッジセット（全5種）

I賞 アクリルキーホルダー（全10種）

J賞ミニファイル付きステッカーSET（全5種）

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E26080401