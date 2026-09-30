グッドスマイルカンパニーは、『ちいかわ』に登場する「くりまんじゅう」と「シーサー」のねんどろいどを発表し、9月28日より予約受付を開始した。発売は2027年5月を予定している。

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今回ねんどろいど化されるのは、お酒好きなキャラクター「くりまんじゅう」と、ラーメン店「郎」の助手として活躍する「シーサー」の2キャラクター。いずれも手足に磁石を採用することで、自然な見た目を保ちながら自由なポージングを楽しめる仕様となっている。

ねんどろいど くりまんじゅう

ねんどろいど くりまんじゅう

ねんどろいど くりまんじゅう

ねんどろいど くりまんじゅう



ねんどろいど シーサー

ねんどろいど シーサー

ねんどろいど シーサー

ねんどろいど シーサー



「ねんどろいど くりまんじゅう」には、「笑顔」「ハーッ顔」「二日酔い顔」の表情パーツのほか、「缶ビール」「鮭とば」などのオプションパーツが付属。価格は5,800円。

一方、「ねんどろいど シーサー」には、「にっこり顔」「口開き顔」「くやシーサー顔」の表情パーツを用意し、「ラーメン」「お酒の本」などのオプションパーツが付属する。価格は5,800円となっている。

ねんどろいど くりまんじゅう付属パーツ

ねんどろいど シーサー付属パーツ



また、グッドスマイルカンパニー公式ショップおよびちいかわ公式ショップで予約した購入者には、特典として「セリフプレート＋支柱」をプレゼントする。

両商品とも2027年5月発売予定で、全高約70mmのノンスケールフィギュアとして展開される。

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