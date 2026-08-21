BANDAI SPIRITSのハズレなしキャラクターくじ「一番くじ」シリーズより、「一番くじ 銀魂 生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～ その弐」を8月21日からローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどにて順次発売する。メーカー希望小売価格は1回800円。商品がなくなり次第終了。

「一番くじ 銀魂 生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～ その弐」

本商品は、「生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～」と連動したアイテムとして展開。空知英秋先生描きおろしの銀魂展キャラクタービジュアルをもとに、人気キャラクターたちをフィギュア化した。

原作カラーで再現したフィギュアも

上位賞には、「MASTERLISE EXPIECE」シリーズによるフィギュアがラインアップ。A賞に坂田銀時、B賞に桂小太郎、C賞に沖田総悟、D賞に神楽、E賞に神威を用意する。いずれも銀魂展の描きおろしビジュアルをベースとし、原作カラーをイメージした彩色で再現している。

A賞 坂田銀時 MASTERLISE EXPIECE ～銀魂展キャラクタービジュアル～

B賞 桂小太郎 MASTERLISE EXPIECE ～銀魂展キャラクタービジュアル～

C賞 沖田総悟 MASTERLISE EXPIECE ～銀魂展キャラクタービジュアル～

D賞 神楽 MASTERLISE EXPIECE ～銀魂展キャラクタービジュアル～

E賞 神威 MASTERLISE EXPIECE ～銀魂展キャラクタービジュアル～

ラストワン賞は?

最後のくじを引いた人が手にできるラストワン賞には、「坂田銀時 MASTERLISE EXPIECE ～銀魂展キャラクタービジュアル モノクロカラーEdition.～」が登場。空知先生の原画をイメージしたモノクロカラー仕様に加え、「銀魂展」のロゴフィギュアが付属する特別仕様となっている。