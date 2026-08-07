懐かしの人気漫画『金色のガッシュ!!』が12月12日、BANDAI SPIRITSの「一番くじ」に初登場。このほど、そのA～D賞のMASTERLISEフィギュアが公開され、SNSでは早くも盛り上がりを見せています。

今回の一番くじは人気漫画『金色のガッシュ!!』。魔界の王を目指すガッシュ・ベルと清麿の赤本組、キャンチョメとフォルゴレの黄本組が、それぞれ単体で「MASTERLISE」フィギュアになって登場。また、作品の世界観をイメージしたグッズや、迫力のラストワン賞など多数の賞品がラインナップされる予定なのだとか。

SNSでは、「ガッシュキターーーーー!! 涙ボロボロ流しながら読んだあの名作が遂に!!」「フォルゴレめっちゃ欲しいwwww」「12月全てをかける時がきた!今年ダントツで激アツなタイトル」「ぎゃー! 絶対やるううううう!!」と歓喜の声が続々と。

また、ラストワン賞を予想して、「ラストワンは見掛け倒しの大砲に変化したキャンチョメかな?」「バオウザケルガーだな!」「もしかして迫力満点のフォルゴレにザケルか?!www」「カマキリジョーに決まってるだろフツー」「ビッグボイン来い… ビッグボイン来い……!!」と大盛り上がり。1回900円。12月が待ちきれませんね!

今回公開されたA～D賞はこちら。ぜひ、ペアで飾りたい!!

【A賞】ガッシュ･ベル MASTERLISE

ガッシュ･ベルの通常ver.とザケルver.のMASTERLISEフィギュア。全高約12cmで、ランダム。

一番くじ「金色のガッシュ!!」ガッシュ･ベル MASTERLISE

【B賞】高嶺清麿 MASTERLISE

ガッシュのパートナーである天才児・高嶺清麿のMASTERLISEフィギュア。全高約24cm。

一番くじ「金色のガッシュ!!」高嶺清麿 MASTERLISE

【C賞】 キャンチョメ MASTERLISE

変化や幻を見せる術を得意とする魔物の子・キャンチョメのMASTERLISEフィギュア。全高約12cm。

一番くじ「金色のガッシュ!!」 キャンチョメ MASTERLISE

【D賞】パルコ･フォルゴレ MASTERLISE

キャンチョメのパートナーであるイタリアの映画スター・パルコ･フォルゴレのMASTERLISEフィギュア。全高約27cm。

一番くじ「金色のガッシュ!!」パルコ･フォルゴレ MASTERLISE

(C)MAKOTO RAIKU