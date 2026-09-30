小学館は、小学館ジュニア文庫スペシャル『マンダロリアンとグローグー 出会い、そして、銀河の冒険へ』(880円)を2026年10月30日に発売する。また、関連書籍『マンダロリアン・アンド・グローグー キラキラシールブック』(990円)を9月30日に発売したほか、『マンダロリアン』の児童向けノベライズも11月に刊行予定だ。

小学館は、「スター・ウォーズ」シリーズ『マンダロリアン』を題材にした新刊『マンダロリアンとグローグー 出会い、そして、銀河の冒険へ』を10月30日に発売することを発表した。

本書は、Disney+で配信中のドラマシリーズ『マンダロリアン』から、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』へとつながる物語を、オールカラーのよみもの絵本としてまとめた作品である。

『マンダロリアンとグローグー 出会い、そして、銀河の冒険へ』概要

・書名：『マンダロリアンとグローグー 出会い、そして、銀河の冒険へ』

・レーベル：小学館ジュニア文庫スペシャル

・著：ブルック・ヴィターレ、マイケル・シグレイン、エメリ・ユーリン

・絵：トマトファーム

・訳：代田亜香子

・定価：880円

・発売日：10月30日

・体裁：B6変形判・104ページ

・発行：小学館

予約受付は10月2日12時30分より順次開始される予定だ。

オールカラーで描くマンドーとグローグーの物語

本書では、賞金稼ぎのマンダロリアン、マンドーことディン・ジャリンとグローグーの出会いから、ふたりが冒険を通じて絆を育んでいく様子を描く。映画へと続くストーリーを、イラストとともに楽しめる構成となっている。

104ページのオールカラー仕様で、本文中の漢字にはふりがなが付く。小学校中学年以上の読者を主な対象としている。

また、カバー裏には180cmまで測定可能な身長計ポスターを収録。マンダロリアンとグローグーのイラストを用いたデザインとなっている。

カバー裏の身長計ポスター

『マンダロリアン・アンド・グローグー キラキラシールブック』も発売

関連商品として、『マンダロリアン・アンド・グローグー キラキラシールブック』が9月30日に発売された。

シールはすべてホログラム加工が施されており、全217枚を収録。実写アートやイラストなど、『マンダロリアン』シリーズのビジュアルを使用した内容となっている。

書誌情報

・書名：『マンダロリアン・アンド・グローグー キラキラシールブック』

・レーベル：まるごとシールブックDX

・価格：990円

・発売日：9月30日

・体裁：A6変形判・シールシート16枚

・発行：小学館

※一部地域では発売日が異なる。

ホログラム仕様のシールを217枚収録

『マンダロリアン』児童向けノベライズも刊行決定

小学館の小中学生向けレーベル「小学館ジュニア文庫」では、Disney+配信ドラマ『マンダロリアン』の児童向けノベライズの刊行も決定した。第1巻は11月に発売予定で、今後の詳細は小学館ジュニア文庫公式Xおよび特設サイトで案内される。