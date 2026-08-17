BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ スプラトゥーン3 第三弾』(メーカー希望小売価格1回750円、全7等級26種＋ラストワン賞)を、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAなどにて、8月22日より発売する。

一番くじ スプラトゥーン3 第三弾

本商品は、Nintendo Switch(TM)用ソフト「スプラトゥーン3」の一番くじ第三弾。ゲーム内の要素をモチーフにしたグッズをはじめ、日常生活に彩りを添える実用雑貨をラインナップした。

A賞：撃て!スプラシューターライト(全1種) 約30cm

A賞は、代表的なブキの一つであるスプラシューター型ライト。トリガーを引くと、暗闇でインク型の光が照射される。

B賞：イカバンカーBIGぬいぐるみ(全1種) 約50cm

B賞は、ゲーム内に設置されているイカバンカーが約50cmのBIGぬいぐるみとなって登場。自宅に飾るのはもちろん、抱き枕としても使えるサイズ。

C賞：運べ!ガチホコトートバッグ(全1種) 約40cm

C賞は、バンカラマッチのガチホコバトルをモチーフとしたトートバッグ。

D賞：サーモンラン 金イクラランドリーネット(全1種) 約35cm

D賞は、サーモンランでおなじみの金イクラをモチーフとしたランドリーネット。洗濯物を入れた金イクラを洗濯機へ納品することで、バイト気分が日常でも楽しめる。

E賞：冷感チェンジグラス(全6種) 約8cm

E賞は、冷たい飲み物を注ぐと絵柄が変わる冷感チェンジグラス。

F賞：イカしたジッパーバッグ(全8種) ドリンク…約18cm／フード…約14cm

F賞は、ゲームロビー内の売店で販売しているフードやドリンクをモチーフにしたジッパーバッグ。

G賞：ラバーチャームコレクション(全8種) 約4.5cm～約7cm

G賞は、ブキやロゴマークなどがデザインされたラバーチャームコレクション。

ラストワン賞：相棒!コジャケどんぶり 約15cm

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、コジャケどんぶりを用意。

ダブルチャンスキャンペーン：おおきいイカバンカー超BIGぬいぐるみ合計50個、幅約80cm

また、サイズ約80cmのおおきいイカバンカー超BIGぬいぐるみが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。

写真左・ダブルチャンスキャンペーン：おおきいイカバンカー超BIGぬいぐるみ合計50個、幅約80cm、写真右B賞：イカバンカーBIGぬいぐるみ(全1種) 約50cm

(C) Nintendo

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