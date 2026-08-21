健気に妻を支え続ける弁護士の夫には妻以外に──既婚にもかかわらず未婚を装い、2人の女性と関係を持つ完璧すぎる夫と女たちの愛憎劇を描く、北乃きい・藤原樹W主演の復讐サスペンスドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』(MBS 毎週木曜24:59～ ※FODで配信中)の第6話が、20日に放送された。

SNSでは、ついに揃ってしまった慎司(藤原樹)の妻・沙耶香(北乃きい)、不倫相手の真央(島崎遥香)、遥(和内璃乃)の3人そろい踏みに、「女3人全員が揃ったシーンを観た時に最高潮の恐怖を感じた」「ついに慎司に制裁を下す時がきた!」など盛り上がっている。

テレビ番組で堂々と独身を主張し、熱愛報道を否定する夫・慎司に失望した沙耶香は、結婚記念日の思い出のプリザーブドフラワーを粉々に砕く。一方で、慎司に冷たく突き放され絶望に暮れる真央に対し、遥は「あの女性は結婚7年目になる慎司の妻だ」と告げ、堂島家の住所を渡す。

狂気に駆られた真央は、怒りと悲しみの勢いのまま堂島家へ向かう…! 自宅前で異様な雰囲気をまとった真央を見かけた沙耶香は、郵便受けに大きな茶封筒を見つける。それを開けると、中からは、慎司の熱愛を報じた雑誌が。そしてそこに掲載されている写真の沙耶香の顔が、明らかに悪意を持って破られ潰された様子。さらには数々の「死ね」など書かれた紙切れが入っていた。

沙耶香は、身の危険を感じて警察へ通報しようと慎司に相談する。しかし慎司は、自らの保身のために「過激なファンの仕業」と言い張り、真央との不倫や妊娠の事実を必死に隠蔽しようとする。

そんな慎司に愛想を尽かした沙耶香は遥のもとへ向かい、とある提案をする。一緒に、真央に会いに行こうというのだ。そして2人は向かう。真央の元へ。玄関の扉を開けた真央は「どちらですか?」といら立った顔で言う。そんな真央に沙耶香はキッパリと「慎司の妻です」と告げる。「はあ?」と狂気で顔を歪めた真央は、後ろ手に大きなハサミを握っていて──。

この展開にX(Twitter)では、「いつか3人が顔を合わせるだろうことは知っていたけど、実際に揃った3人を観たら、最高の恐怖が襲ってきた」「すごい! 女性3人、真央は夜に事務所に行って詰めより、遥は真央に告げ口し、沙耶香は真央に会おうとする。やる時はちゃんとやる」「面白さが毎週更新される珍しいドラマ」「ただただ怖い。予想していた展開だけど怖い」「これからお仕置きの時間ですね、分かります」などのコメントが。

同時に、「北乃きいちゃんの、夫の言葉を聞いても“何バカなこと言ってんの”って顔、さすがはベテランだね」「島崎遥香ちゃんの狂気のシーン、本当にあのお芝居はうまい」「ストーリーは置いておいて、ただただ和内璃乃ちゃんが可愛いし、真央に告げ口するシーンのキリッとした表情の凄みといったら…」など、女優3人を絶賛する声も。

そして「慎司くん、これ以上の嘘は危ないですよ」「慎司、本当にクズだな」「クズぶりが加速されていく」「これは、どんな目にあってもおかしくない」と、皆が物語にのめり込むあまりに、藤原樹が演じているというより、一つの“キャラクター”や、“人物”としての、悪口大会が始まっていた。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。

【編集部MEMO】

北乃きいは、1991年3月15日生まれ、神奈川県出身。2005年、「ミスマガジン2005」グランプリを14歳で受賞し、俳優として活動を開始。2007年、主演映画『幸福な食卓』で第31回日本アカデミー賞新人俳優賞、第29回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞し、同年のドラマ『ライフ』でも注目を集めた。

(C)「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」製作委員会・MBS