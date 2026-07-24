健気に妻を支え続ける弁護士の夫には妻以外に──既婚にもかかわらず未婚を装い、2人の女性と関係を持つ完璧すぎる夫と女たちの愛憎劇を描く、北乃きい・藤原樹W主演の復讐サスペンスドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』(MBS 毎週木曜24:59～)の第2話が23日放送された。

SNSでは、「THE RAMPAGEの藤原樹くんが、すがすがしいほどのクズw」「3人の女がそれぞれの他の女の影を見つけ出した!」など、反響を呼んでいる。

藤原樹

専業主婦の沙耶香(北乃)と弁護士の慎司(藤原)は、お互い尊重し合う相思相愛な夫婦。目下の悩みは、子どもができないこと。子どもは2人と決めているので、早めに1人目を産みたいのだが不妊治療が上手くいかない。それでも夫の慎司は文句ひとつ言わずに支えてくれる。幸せだけど、やっぱり夫との子どもは欲しい──しかしそんな完璧な夫は未婚と偽り、他に2人の女と関係を持っていた。

沙耶香はコスメ店で働く、夫のもう1人の女・遙(和内璃乃)と、彼女が派遣で働くコスメ店で偶然鉢合わせる。互いを知らない2人は違和感を覚えながらも打ち解け、沙耶香は派手なメイクを施され気分転換する。その時、遥に不妊治療の悩みを吐露。遥も泥沼の慎司との婚活話を明かして談笑するが、会話の中で遥は沙耶香の夫は慎司ではないかと疑い始める。

そして遥は男友達・和也(押田岳)に、慎司の身辺調査を依頼することに。一方で、慎司の法律事務所で働くパラリーガルで、もう1人の慎司の女・真央(島崎遥香)は、慎司が花屋にいる姿を目撃する。自分との記念日のサプライズだと期待するが冷たくあしらわれた上、ついに連絡も途絶え、取り乱してしまう真央。実は慎司は、沙耶香を励ますため花束を買って帰宅し、理想の夫を演じていたのだった。

翌朝、真央は慎司の背中に付着していた沙耶香の「ネイルの花のパーツ」を発見。記念日に別の女といたことを察知し、慎司の裏切りを確信した真央は、彼の愛情を独占するために、「既成事実を作ればいい」と子どもを作ることを考え始める。

この展開にX(Twitter)では、「めっちゃドロドロで面白い」「もういろいろ、なんで気づくの、なんで気づかないのと、ツッコミどころ満載」「来週からは女性陣が動き出しそうでワクワクする」「こういうヒロインたちは自ら血を流そうと、お前を殺して私も死ぬって勢いで向かってくるから気をつけてください(予言)」などの言葉であふれていた。

このドラマは、TVerで見逃し配信されている。

【編集部MEMO】

藤原樹は、1997年10月20日生まれ、福岡県北九州市出身。ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEのパフォーマー。2011年から3年間、GENERATIONSのサポートメンバーとして活動し、2014年の「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION」を経てTHE RAMPAGEの正式メンバーに選ばれた。2017年1月、シングル「Lightning」でメジャーデビュー。同年から俳優活動も開始し、舞台『あたっくNo.1』、ドラマ・映画『PRINCE OF LEGEND』シリーズなどに出演した。

(C)「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」製作委員会・MBS