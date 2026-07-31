健気に妻を支え続ける弁護士の夫には妻以外に──既婚にもかかわらず未婚を装い、2人の女性と関係を持つ完璧すぎる夫と女たちの愛憎劇を描く、北乃きい・藤原樹W主演の復讐サスペンスドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』(MBS 毎週木曜24:59～)の第3話が、30日に放送された。

SNSでは、愛人たちそれぞれの行動に「女って怖ぇぇぇぇ!!」「3股いっちゃん(藤原)、大ピンチじゃん(笑)」など、悲鳴や、3股関係がバレそうな状況を野次馬的に楽しんでいるようなコメントが多く上がっている。

夫・慎司(藤原)との子どもを望む沙耶香(北乃)。その裏で、愛人の真央(島崎遥香)もまた、慎司の子どもを授かることで「既成事実」を作ろうと狂気的な執念を燃やしていた。

そんななか、真央は排卵日に合わせて慎司を自宅へ誘い出し、妊娠という既成事実を作ることをもくろむ。一方で沙耶香も同じ日に排卵予定日であり、夜を一緒に過ごせないかと提案する。真司は顔色ひとつ変えずに朝、沙耶香と愛し合い、仕事と言って出かけ、夜に真央の元へ行く予定を立てる。

そして、ついにその日。遥(和内璃乃)の依頼で慎司を尾行していた和也(押田岳)は、慎司が真央の自宅玄関で抱き合う決定的な瞬間の撮影に成功する。和也は嬉々としてその写真を遥へ。そこに写っていたのは、真司の妻ではないかと疑っている沙耶香…ではない女性。まだ他にも女性の影が!? と、いら立ちを募らせる遥。

ちなみにその夜は、真司は真央と愛し合う際に、「ピルを飲んだ」と嘘をつく真央の期待を裏切るように避妊具を用いていた。これにがっかりする真央だったが、真司を送り出した後、何かをひらめき、目を見開く。その後、ゴミ箱に捨ててあった真司の避妊具を取り出し、それから…?

そしてまた別の日、沙耶香をランチに誘った遥は、会話の中で「旦那さんは弁護士で…」とかまをかけてみる。堂島という名字は珍しい。その上、夫が弁護士であることを否定しなかった沙耶香を見て、彼女が慎司の妻である確信をどんどん強めていく。

それから日が経ったある日。真央が職場で突然「妊娠した」と告白をする。それを聞いた慎司は目を泳がせ、ぼう然と立ち尽くす。その真司の反応にショックを受ける真央。

さらに、お菓子作りをしていた沙耶香の元に、見知らぬアカウントから慎司と真央が抱き合う写真がDMで届く。それは遥が送ったものだった。

この展開にX(Twitter)では、「愛人が妊娠して、そんな迷子の子猫みたいな顔するぐらいなら、真司は3股向いてないね」「弁護士なのに詰めが甘い。そこはポーカーフェイスでしょ」と、真央の妊娠報告を受けた真司の表情にツッコミが多く飛んでいるほか、「さあ、これで抜き差しならなくなってきた」「それぞれの女たちがここからどう動いてくるか、血が噴き出すような展開になりそうで楽しみ」と、この状況を面白がり、「ざまあ」的なコメントが。

さらに「やっぱり、女って怖い!」「女をなめたら痛い目に遭うんだよ。分かったか真司」「こうなったら、女は本当に強いぞ。展開がホラーじみてきた」「真央、避妊具をゴミ箱からって…怖い」など、女性陣からの復讐劇に期待するような声も上がっている。

この放送は、TVer・FODで配信されている。

【編集部MEMO】

藤原樹は、1997年10月20日生まれ、福岡県北九州市出身。ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEのパフォーマー。2011年から3年間、GENERATIONSのサポートメンバーとして活動し、2014年の「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION」を経てTHE RAMPAGEの正式メンバーに選ばれた。2017年1月、シングル「Lightning」でメジャーデビュー。同年から俳優活動も開始し、舞台『あたっくNo.1』、ドラマ・映画『PRINCE OF LEGEND』シリーズなどに出演した。

(C)「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」製作委員会・MBS