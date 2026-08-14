健気に妻を支え続ける弁護士の夫には妻以外に──既婚にもかかわらず未婚を装い、2人の女性と関係を持つ完璧すぎる夫と女たちの愛憎劇を描く、北乃きい・藤原樹W主演の復讐サスペンスドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』(MBS 毎週木曜24:59～)の第5話が、13日に放送された。

SNSでは、周囲からは秘密に愛を育んでいた3人の女性にそれぞれの真実がバレはじめ、復讐モードへ変貌していく女性たちの表情や言動に、「いよいよホラー展開が始まった!」などの悲鳴が上がっている。

島崎遥香

沙耶香(北乃)の脅迫を受けた遥(和内璃乃)の調査により、不倫写真に写る女が慎司(藤原)の事務所のパラリーガル・結城真央(島崎遥香)だということが明らかになる。さらに、真央が妊娠しているという事実を知った沙耶香は、かつて慎司がつぶやいた「世の中理不尽だな」という言葉が、不妊治療中の自分と真央を比較したものだったと気づき絶望する。

そんなある日、沙耶香は慎司から「二人きりで旅行にいこう」と提案され、7年前にプロポーズされた思い出の海へと向かうことに。しかし数日後、週刊誌によって旅行中の二人の写真が撮られ、熱愛スクープが掲載されてしまう。

実はこれは、沙耶香自身がこっそりと週刊誌に売ったネタだった。

これまではうまく隠してきたが、ついにスキャンダルで注目を集めてしまった慎司。“妻・沙耶香の存在”と“メディアでの地位”のどちらを選ぶのか。そして精神が壊れ始めた真央は、どんな行動を起こすのか──。

この展開にX(Twitter)では、休職を言い渡されたはずの真央が事務所に無断で、しかも笑顔で出勤していることに、「うわ。やばい。めちゃくちゃ怖い」「ついにストーカー化したか。島崎遥香の背中が見えた瞬間、背筋が凍った」など、恐怖に震えるようなコメントが多数。

その後、目を見開き、慎司に食ってかかろうと絶叫する真央の姿に「こわいこわいこわいこわい!」「女を怒らせたら怖いんだよ。分かってる、世の男性たち」「もうこのシーンは完全のホラー」などの声もあった。

一方で、それを芝居で体現した島崎に、「こんな取り乱すような芝居もできるなんて、やっぱり島崎遥香はいい役者になってきたな」「島崎遥香、こんな芝居もできるんだな」といった絶賛も寄せられていた。

さらに、真央の妊娠を知って慎司の帰宅を待つ沙耶香が、手羽先を包丁で乱暴にガン、ガンと音を立てながら切っている様子や、慎司にハグされた時の感情がすべて抜け落ちてしまったような表情、そして自ら週刊誌へリークして夫の地位を脅かす行動を起こす様子に、「ホラー展開、開幕」「ホラー展開、来た」「これから復讐モードか」「こんなクズ男、めちゃくちゃになっちゃえばいいんだよ」と、恐怖と同時に女たちの復讐を期待する声も多く見られた。

【編集部MEMO】

島崎遥香は、1994年3月30日生まれ、埼玉県出身。2009年にAKB48の9期生として芸能界入りし、“ぱるる”の愛称で人気を集めた。2016年にAKB48を卒業後は、俳優・タレントとして活動している。俳優としては、ドラマ『ゆとりですがなにか』『スーパーサラリーマン左江内氏』、NHK連続テレビ小説『ひよっこ』、『今からあなたを脅迫します』『ハレ婚。』『DCU』など、映画では『劇場霊』『ニセコイ』『翔んで埼玉』『さかなのこ』『ゆとりですがなにか インターナショナル』などに出演する。

(C)「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」製作委員会・MBS