健気に妻を支え続ける弁護士の夫には妻以外に──既婚にもかかわらず未婚を装い、2人の女性と関係を持つ完璧すぎる夫と女たちの愛憎劇を描く、北乃きい・藤原樹W主演の復讐サスペンスドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』(MBS 毎週木曜24:59～)の第4話が、6日に放送された。

SNSでは、愛人の真央(島崎遥香)から妊娠を告げられ、精神的に追い込まれた慎司(藤原)に「どんな制裁を受けていくか、めちゃくちゃ面白くなってきた」などのコメントが上がっている。

藤原樹

愛人の真央から妊娠を告げられた慎司は、喜びを見せるどころか「うれしくない」と突き放し、多額の慰謝料を条件に中絶と別れを要求する。不妊治療中で今月も着床しなかったと告げられ気落ちする妻の沙耶香(北乃きい)をよそに、慎司はもう一人の浮気相手・遥(和内璃乃)の元へ向かう。しかし、過度な精神的ストレスから彼の身体にも異変が起きる。EDで、遥を抱けなかったのだ。

仕事と嘘をついて朝帰りしてきた慎司のジャケットから心当たりのある香水の香りに気づく沙耶香。匿名アカウントからの不倫写真のリークによって夫の裏切りを確信しており、香水の香りや以前の会話から、遥が沼っていると話す男性が自分の夫ではないかと疑う。真実を明らかにするため、沙耶香は遥を自宅へ誘い出す。

最初こそ和気あいあいとしていた2人。だが沙耶香は突然、「私の夫は堂島慎司っていうの。テレビとかにも出てる結構有名な弁護士なんだけど」と切り出す。まさか沙耶香の方から言われると思ってなかった遥は動揺を隠せない。沙耶香はどんどん詰め寄っていくが突如、冷静に戻り、遥が沙耶香のインスタに送った、真央との不倫写真を見せ、「この女が誰か、あなたも知りたくない?」と不穏な視線を向ける──。

この展開にX(Twitter)では、「毎話面白さが増していくけど、ついに始まりそうという感じがしてドキドキする」「これは、女たちがどんな制裁をしていくか楽しみ」「ここまで見続けてきて良かった。今後も目が離せない」「あんな男、どんどんやっちゃえやっちゃえ」とお祭り騒ぎに。

一方で、「すごいクズ男すぎて、演じる藤原樹くんも嫌いになりそうだったけど、しょぼんとしている背中がかわいくて、母性本能が…(笑)」「樹くんの落ち込んだ背中がメロい」「あの背中、抱きしめてあげたいのに、でもやっぱりどんな復讐がされるのかが気になって、なんだか二重人格みたい(笑)」と、弱気な芝居を見せる藤原に「メロさ」を感じている視聴者もいるようだった。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。

【編集部MEMO】

藤原樹は、1997年10月20日生まれ、福岡県北九州市出身。ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEのパフォーマー。2011年から3年間、GENERATIONSのサポートメンバーとして活動し、2014年の「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION」を経てTHE RAMPAGEの正式メンバーに選ばれた。2017年1月、シングル「Lightning」でメジャーデビュー。同年から俳優活動も開始し、舞台『あたっくNo.1』、ドラマ・映画『PRINCE OF LEGEND』シリーズなどに出演した。

(C)「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」製作委員会・MBS