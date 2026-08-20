TBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』(毎週日曜23:00～、YouTubeでも同時配信)で16日に放送された「まさかの新庄が悪役会議室入り!? 天使の輪をつけて納豆事件の怒り爆発! 大興奮の第14話最速感想会!」に、ドラマ『VIVANT』で新庄浩太郎を演じる竜星涼がサプライズ生出演し、大きな反響を呼んだ。

同番組は、『VIVANT』で乃木憂助(堺雅人)らに敗れた山本(迫田孝也)、ワニズ(河内大和)、ゴビ(馬場徹)の3人が、“悪役”の立場からドラマの展開を監視し、第2シーズンを考察するというコンセプト。

今回は、本編での退場直後となる新庄が頭に「天使の輪」をつけた姿で登場。配信中には視聴者から大きな歓声が上がり、YouTubeの最大同時接続数は9万4,000人を記録した。これは前回放送比で約1.5倍となる数字で、YouTube全ライブ配信の同時接続数ランキングで全国3位にランクインしたという。

また、SNSでも大きな盛り上がりを見せ、ハッシュタグ「#悪役会議室」はXのリアルタイムトレンド4位を獲得。第4回放送終了時点で関連投稿数は累計2万3,000件を突破した。

配信中は、新庄の登場直後からYouTubeのチャット欄がコメントで埋め尽くされるなど、視聴者の熱量の高さがうかがえる展開に。SNS上でも番組の感想や考察投稿が相次ぎ、ドラマファンを中心に話題となった。

さらに、アーカイブ動画は配信開始からわずか4日で再生回数136万回を突破。番組によると、第1回配信も約141万回再生を記録しており、『VIVANT』ファンによる継続的な支持の高さを示している。

【編集部MEMO】

TBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』アーカイブは、TBSラジオ公式YouTubeチャンネルで視聴できる。

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