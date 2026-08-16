第1シーズンで強烈なインパクトを残したバルカ共和国の警察官・チンギス(Barslkhagva Batbold)が、23日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第15話から第2シーズンに初登場する。

第11話では、乃木憂助(堺雅人)と野崎守(阿部寛)がチンギスとの“最悪な出会い”を回想するシーンがあったが、第2シーズンの物語に本格的に登場するのは、これが初めてとなる。

Barslkhagva Batbold

ベキを尊敬するチンギス、乃木の苦境を救うのか

チンギスは、かつてノゴーン・ベキ(役所広司)が率いた“テント”運営の孤児院で育った内戦孤児。乃木や野崎と同じように、ベキへ深い尊敬の念を抱いている。

第11話では、乃木がベキの遺骨をバルカへ移送する際、野崎が「苦渋に直面したら、チンギスに相談すると良い。いい知恵を与えてくれる」と語っていた。

だが、第2シーズンではその野崎が乃木を裏切り、国を捨てたことが明らかになっている。

そんな中で再び姿を現すチンギスは、乃木の苦境を打開する存在となるのか。それとも野崎に加担し、乃木の前に立ちはだかる脅威となるのか。ベキの意思を継ぐ乃木、野崎、チンギスという3人の思惑が交錯していく。

別班、公安、バルカ警察、シンシー…4つの巨大組織が動く

さらに物語では、別班、公安、バルカ警察に加え、新たな宿敵「シンシー」が存在感を強めていく。

野崎と行動を共にする樊林杏(ハン・リンシン／宮下今日子)が責任者とささやかれているシンシー。世界を股にかけて4つの巨大組織が動き始める中、チンギスがどの陣営に立ち、誰と対峙するのかが第15話以降の焦点となる。

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