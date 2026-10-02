長渕剛の全国ツアー『長渕剛 ACOUSTIC TOUR 2026 - JUST ONE -』ファイナル公演が、28日18時30分からJOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で生配信される。

約5年ぶりとなるアコースティックツアーで全国16都市を巡ってきた長渕。グランドフィナーレとなるSGCホール有明公演は会場チケットがすでに完売しており、そのステージを全国のカラオケルームへリアルタイムで届ける。

『長渕剛 ACOUSTIC TOUR 2026 - JUST ONE -』

ギターとピアノのみで届けるツアーファイナル

今回のツアーでは、長渕がギターとピアノのみでステージに立ち、歌声と演奏でライブを展開。JOYSOUNDでは「圧倒的なパフォーマンスと唯一無二の存在感」「長渕剛とファンの強い絆を結ぶ特別な一夜」として、カラオケルームの映像と音響でファイナル公演を楽しめるとしている。

ライブならではの緊張感や会場の熱気も含め、ツアーの締めくくりを全国各地から体感できる機会となる。

また、「みるハコ」の視聴チケット購入者を対象にプレゼント企画も実施。抽選で5人に長渕本人の直筆サイン入りグッズが贈られる。

11月にはアーカイブ配信も

生配信は28日18時30分開演で、21時頃終了予定。視聴チケットは1人1,100円(税込)で、別途カラオケルームの室料が必要となる。

また、11月2日12時から4日23時59分までアーカイブ視聴も実施。1枚のチケットにつき1回視聴できる。

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽やスポーツのライブビューイング、映画、アニメなどを楽しめるJOYSOUNDの映像視聴サービス。仲間同士で会話や飲食をしながら楽しめるほか、一人でライブに没入する利用方法にも対応している。