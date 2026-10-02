長渕剛の全国ツアー『長渕剛 ACOUSTIC TOUR 2026 - JUST ONE -』ファイナル公演が、28日18時30分からJOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で生配信される。
約5年ぶりとなるアコースティックツアーで全国16都市を巡ってきた長渕。グランドフィナーレとなるSGCホール有明公演は会場チケットがすでに完売しており、そのステージを全国のカラオケルームへリアルタイムで届ける。
ギターとピアノのみで届けるツアーファイナル
今回のツアーでは、長渕がギターとピアノのみでステージに立ち、歌声と演奏でライブを展開。JOYSOUNDでは「圧倒的なパフォーマンスと唯一無二の存在感」「長渕剛とファンの強い絆を結ぶ特別な一夜」として、カラオケルームの映像と音響でファイナル公演を楽しめるとしている。
ライブならではの緊張感や会場の熱気も含め、ツアーの締めくくりを全国各地から体感できる機会となる。
また、「みるハコ」の視聴チケット購入者を対象にプレゼント企画も実施。抽選で5人に長渕本人の直筆サイン入りグッズが贈られる。
11月にはアーカイブ配信も
生配信は28日18時30分開演で、21時頃終了予定。視聴チケットは1人1,100円(税込)で、別途カラオケルームの室料が必要となる。
また、11月2日12時から4日23時59分までアーカイブ視聴も実施。1枚のチケットにつき1回視聴できる。
「みるハコ」は、カラオケルームで音楽やスポーツのライブビューイング、映画、アニメなどを楽しめるJOYSOUNDの映像視聴サービス。仲間同士で会話や飲食をしながら楽しめるほか、一人でライブに没入する利用方法にも対応している。
【編集部MEMO】
長渕剛は、1956年9月7日生まれ、鹿児島県出身。1978年にシングル「巡恋歌」で本格デビュー。「順子」「勇次」「ろくなもんじゃねぇ」「乾杯」「とんぼ」など数多くの楽曲を発表してきた。1992年には東京ドームで単独弾き語りライブを開催。長年にわたり音楽シーンの第一線で活動を続けている。