ILLITのJapan 2nd Single「I Got Your Back」のリリースを記念した「ILLIT×JOYSOUND コラボキャンペーン」が、27日から全国の対象カラオケ店舗でスタートした。

対象楽曲を歌った参加者全員に、ILLIT×JOYSOUNDのオリジナル待ち受け画像をプレゼント。さらに抽選で20人に、オリジナルマルチケースが当たる。

待ち受け画像は全5種

参加するには、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」のいずれかを導入しているカラオケ店舗で、無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用して課題曲を予約する。

課題曲は、「I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA of HANA)」「Sunday Morning」「It's Me」の3曲。歌唱した参加者には、その場でオリジナル待ち受け画像がランダムで1種贈られる。

待ち受け画像は全5種で、キャンペーン期間中は1曲につき1日1回取得可能。日を変えて参加することで、全種類のコンプリートを目指すことができる。

抽選で20人にオリジナルマルチケース

対象楽曲を予約すると、待ち受け画像の取得と同時に、Wチャンスの応募フォームが表示される。必要事項を入力して応募すると、抽選で20人にILLIT×JOYSOUNDのオリジナルマルチケースが贈られる。

Wチャンスへの応募は1人1回限り。キャンペーンは8月31日23時59分まで実施される。

ILLITは、サバイバル番組『R U Next?』から誕生した5人組ガールグループ。26日にリリースしたJapan 2nd Single「I Got Your Back」は、悩みながらも成長を続ける少女たちの物語を描いた作品となっている。

初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START' in JAPAN』を完走し、夏フェスへの出演も控えるILLIT。新曲を歌いながら、限定ビジュアルのプレゼントに応募できる企画となる。