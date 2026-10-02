エクシングは、令和8年熊本地震の被災地復興をカラオケで支援するプロジェクト「カラオケで応援しよう～今こそ日本の歌力(うたぢから)～」に賛同し、協力する。実施期間は31日まで。

同プロジェクトは、全国カラオケ事業者協会が実施する、歌を通じた復興支援の取り組み。カラオケ店舗の選曲用端末に表示される専用バナーから「復興応援課題曲」10曲を選んで歌うと、1曲につき1円が支援基金として積み立てられ、令和8年熊本地震の被災地へ寄贈される。

「愛は勝つ」「負けないで」など10曲

復興応援課題曲には、KAN「愛は勝つ」、坂本九「上を向いて歩こう」、いきものがかり「YELL」、Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」、中島みゆき「時代」、back number「水平線」、岡本真夜「TOMORROW」、DREAMS COME TRUE「何度でも」、THE BLUE HEARTS「人にやさしく」、ZARD「負けないで」の10曲が選ばれた。

課題曲は、全国カラオケ事業者協会が選出。カラオケ選曲用端末「キョクナビ」などに表示されるプロジェクトのバナーをタップし、専用ページから選曲することで支援につながる。

エクシングは「皆さまの歌声が熊本復興の力となります。ぜひ復興応援課題曲を歌って、支援の輪を拡げてください」と呼びかけている。