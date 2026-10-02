5人組ダンスボーカルグループ・M!LKとJOYSOUNDのコラボレーションが、1日からスタートした。

今回の企画は、M!LKの1st Mini Album『LOVE ENG!NE』のリリースを記念したもの。最新作DVD＆Blu-ray『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 "SMILE POP!"』から本人歌唱MVを配信するほか、オリジナルグッズが当たるキャンペーンやアンケート企画などを展開する。

本人歌唱MVに「好きすぎて滅!」「爆裂愛してる」など

JOYSOUNDでは、『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』から「好きすぎて滅!」「爆裂愛してる」「チラチLOVE」の本人歌唱MVを配信。さらに、「Kiss Plan」「エビバディグッジョブ!」のMVも新たに追加される。

Apple Musicでは、M!LKのカラオケランキングTOP30を集めたプレイリストも公開されている。

また、『LOVE ENG!NE』収録曲を歌唱すると、M!LKのキャンペーンオリジナル待ち受け画像全5種のうち1種をランダムでプレゼント。期間中は1曲につき1日1回取得できる。

さらにWチャンスとして、抽選でオリジナルマイクを5人、オリジナルタンバリンを10人にプレゼントする。

対象楽曲は「時空超えてユニバース」「You!Joy!Parade!」「Don't let me down!」「アイドルパワー」「僕のすべては君のもの」「真・運命」「しおざきわんだーらんど」「罪と罰と雨とキス」の8曲。「《本人映像》[コールカラオケ]」も対象となる。

「カラオケに行くと『モー烈』に歌いたくなるM!LKの曲」募集

さらに、「教えて み!るきーず」と題したアンケートも実施。「カラオケに行くと『モー烈』に歌いたくなるM!LKの曲」を、選曲理由や思い出のエピソードとともに募集し、回答は後日、特設ページで集計結果として公開される予定だ。

ライブのように声を出して楽しめる「コールカラオケ」も配信中。キャンペーンは2027年1月17日23時59分まで実施される。