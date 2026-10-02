グローバルボーイズグループ・RIIZEのミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」全10曲が、1日からJOYSOUNDで独占配信されている。RIIZEのミュージックビデオがカラオケ背景映像として配信されるのは、今回が業界初となる。

今回配信されるのは、デビュー曲「Get A Guitar」をはじめ、「Love 119」「Boom Boom Bass」「Impossible」「Lucky」など全10曲。最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとする対象機種を導入する全国のカラオケ店舗で楽しめる。

RIIZE

「Get A Guitar」「Love 119」など10曲

配信楽曲は、「Memories」「Get A Guitar」「Love 119」「Impossible」「One Kiss」「Boom Boom Bass」「Lucky」「Combo」「Bag Bad Back」「Fame」の10曲。

いずれも本人映像カラオケとして配信され、MVを背景に歌唱できる。

RIIZEは2023年9月にシングルアルバム『Get A Guitar』でデビュー。メンバーの多様な経験や感情を音楽に込める独自のジャンル“エモーショナルポップ”を掲げ、世界各地で活動している。

日本でも活動を広げており、今年8月にはThe 3rd Japan Single『Sunburst』をリリース。JOYSOUNDでは同作の発売を記念したコラボキャンペーンも実施していた。

今回の本人映像カラオケは、2028年9月30日まで配信予定となっている。