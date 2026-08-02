乃木坂46が20日から23日までの4日間、東京・神宮球場で開催する「真夏の全国ツアー2026」東京公演が、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で全国のカラオケルームに生配信される。

ツアーファイナルとなる神宮4DAYSを全日程配信。8月27日から30日まで、それぞれの公演に対応したリピート配信も実施される。

“聖地”神宮球場で11回目の公演

「真夏の全国ツアー」は、乃木坂46が結成翌年の2013年から毎年夏に開催しているグループ最大規模のコンサートツアー。今回、ツアーファイナルの舞台となる神宮球場は、乃木坂46にとって“聖地”ともいえる場所で、公演は11回目となる。

新センターの一ノ瀬美空、新キャプテンの菅原咲月とともに新たな一歩を踏み出した乃木坂46が、今年も神宮のステージに立つ。

生配信は、8月20日から23日まで各日18時に開演。リピート配信は、27日から30日まで各日20時30分にスタートし、購入した公演に対応する日程を視聴できる。

カラオケルームでペンライトやコールも

視聴には「JOYSOUND X1」または「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗を利用する。チケットは各日1人4,600円で、別途カラオケルームの室料が必要。3歳以上はチケットが必要となる。

完全個室のカラオケルームで視聴できるため、周囲を気にせずペンライトを振ったり、コールを送ったりしながらライブを楽しめるのも特徴。現地へ足を運べないファンも、カラオケならではの大音量と映像で、神宮公演の熱気を体感できる。

チケットは2日12時から、JOYSOUND「みるハコ」の特設ページで販売される。視聴可能回数はチケット1枚につき1回で、販売期間は各日のリピート配信開演時間までとなる。