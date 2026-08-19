「『うるせえガキ』って返します」俳優の仲里依紗が12日、自身のYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を更新。視聴者から寄せられた“子どもの反抗期に関する質問”に答え、自身の息子とのやり取りを明かした。

仲里依紗

仲里依紗流の反抗期との向き合い方「『うるせえガキ』って返します」

今回の動画では、視聴者から寄せられたさまざまな質問に仲が回答。その中で、「トカゲ君に『ババア』って言われたらどうしますか? 現在、朝起こすだけで『うるせえババア』と言われます」という相談が寄せられた。仲は、自身の息子を動画内などで「トカゲくん」の愛称で呼んでいる。

視聴者からの「『ババア』って言われたら?」に、仲は、「『うるせえガキ』って返します。『さっさと起きやがれ』って言います」と回答。さらに、反抗期の子どもから強い言葉をぶつけられた際の向き合い方についても持論を展開した。

また、「ホルモンのバランスだからさ、子どもの反抗期とかって、まぁしょうがないところもあると思う」と理解を示す場面も。親側が言葉を真正面から受け止め過ぎてしまうことにも触れつつ、「やっぱり食らっちゃったりするじゃん。『あ、言われちゃった。ショックだな』とか」と親側の心境を想像した。

そのうえで、子どもが言い返せないほどの勢いで返すことで、「あっちがもう『ババア』って言いたくないわって思うような反応をしたらいかがでしょうか」と提案。反抗期の言葉に落ち込むのではなく、ユーモアと勢いで応戦する仲らしい親子のコミュニケーション術を披露した。